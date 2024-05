POSLE PAUZE OD 10 GODINA, PONOVO SE DRUŽIMO: Haris Džinović NASMEJAN na večeri sa Bokijem 13, nakon što je on izašao iz zatvora! (FOTO)

Slika dana!

Haris i Melina Džinović, jedan od naših najpoznatijih estradnih parova, rešili su da stave tačku na svoj brak i da se posle 22 godine ljubavi razvedu.

Haris i Melina Džinović su emotivnu vezu započeli još 2002. godine i dobili dvoje dece, sina Kana i ćerku Đinu, u bračne vode stupili su 12 godina kasnije, međutim ipak je usledio krah.

Naime, Haris se sada našao u društvu Bokija 13, koji je nedavno izašao iz zatvora. Njih dvoje zajedno su večerali i pozirali nasmejani.

"Posle pauze od 10 godina, ponovo se družim sa mojim dragim prijateljem Harisom. Prijatna večera i razgovor. Neprocenjivi trenuci" - napisao je Boki 13 u opisu svoje objave.

Boki 13 nedavno izašao iz zatvora

Podsetimo, Bojan Jovanovski, iliti Boki 13, nedavno je izašao iz zatvora, gde je bio četiri i po godine.

Bio je osuđen na devet godina zatvorske kazne zbog optužbe da je svoju nevladinu organizaciju koristio za prevaru i pranje para, a ta presuda je ukinuta, pa se našao na slobodi.

- Preživeo sam golgotu koju retko ko može da izdrži. Fizički izgledam zdravo, ali imam problem sa unutrašnjim organima, može da mi se odjednom sloši, nemam ceo organ, primam terapije. Mene je 20 minuta delilo od smrti, tamo gde sam bio su me hitno operisali. Tokom ovog razgovora moram da imam dve-tri pauze da bih jeo, moram da jedem na dva-tri sata. Od terapije su mi neki delovi tela izobličeni. Bez obzira na to što sam doživeo sve što sam doživeo, moram da pozdravim odluku suda. I što su me, kada sam bio operisan, dobro čuvali - rekao je Jovanovski na početku razgovora za "Lavarov podkast".

Autor: Pink.rs