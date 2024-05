OVOJ ŽENI JE POSVEĆENA ČUVENA ČOLINA PESMA! Decenijama je svi slušamo, a sad je otkrivena istina!

Bajaga otkrio kome su posvećeni stihovi legendarne pesme.

Zdravko Čolić jedan je od retkih pevača koji ima na stotine hitova, a jedan od njih je i "Hajde, hajde, Jasmina", te je sada njegov kolega, Momčilo Bajagić Bajaga otkrio kome su posvećeni stihovi legendarne pesme.

- Dok sam svirao u Čorbi, pisao sam tekstove za razne izvođače za koje je Bata radio muziku i jedan od njih je bio i Zdravko. Za Jasminu, to je već Čola radio s Bregom. Ja dobijem kasetu gde neki… Ne mislim da je maznuta pesma, ali neko ko im je poslao pesmu peva na turskom. Peva jednu reč -dadadi, dadadi… Ja nisam znao kakva bi to bila reč - započeo je on u podkastu "Agelast", a potom otkrio da su i on i Zdravko Čolić poznavali ženu po imenu Jasmina.

- U "Komuni", koja je izdala taj album, je sekretarica bila jedna Jasmina koja je bila jako ovako ok i prema meni i prema Čoli i svi su je gotivili. Bila je vredna. Ona kaže: "Ja nemam nijednu pesmu o meni" i ja sad kao treba… Rekoh: "Dobro, hajde, 'ajde Jasmina. Znam ti ukus karmina. Rade crvi u krvi i ritam te mrvi, a ti mi se tu praviš fina". Odnesem to Bregi i Brega kaže: "Ti nisi normalan“ - ispričao je Bajaga.

Čuvena pesma objavljena je 1997. godine na Zdravkovom devetom studijskom albumu „Kad bi moja bila“ i odmah je, kao i sve ostale, postala hit koji se sluša i danas.

Autor: Pink.rs