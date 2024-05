EVO U KAKVOM JE STANJU SAŠA POPOVIĆ! Suzana Jovanović otkrila šta radi nakon povrede pa priznala šta mu zamera!

Otvorila dušu!

Saša Popović nedavno je doživeo nezgodu prilikom koje je polomio nogu, a sada je njegova supruga Suzana Jovanović otkrila u kakvom je stanju.

Iako su svi mislili da će odmarati zbog povrede, Saša Popović odmah se vratio radnim obavezama, a Suzana Jovanović otkrila je detalje njegovog zdravstvenog stanja.

- Sale ima jednu osobinu koju imam i ja, volimo da žurimo. Trči ovamo, trči tamo, moramo da stignemo i završimo i to bukvalno trčimo kroz kuću. Imamo stepenice gore za sprat i ja sam se par puta okliznula. On to nije uspeo, nezgodno je pao i kost je napukla. Tri nedelje longeta, posle vežbice i oporavak kakav sledi sa doktorima, fizioterapeutima. To mnogo loše utiče na njega zato što je navikao da bude hiperaktivan - objasnila je ona i dodala:

- Skoro je bio bolestan i vodio je "Zvezde Granda". Nijednom nije bio odsutan da kaže "Sale ne može". Uvek dođe i odradi posao, on je surovi profesionalac. On će da dopuzi do one scene, da sedne u stolicu, ali će doći da uradi emisiju - rekla je Suzana.



Autor: pink.rs