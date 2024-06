'MOJA ŽENA SE NAJVIŠE PLAŠI GLADI' Naš pevač oženio OVU BOMBU, pa otkrio da ga je sramota: Voleo bih kad bi ona...

Pevač i nekadašnji učesnik „Zvezda Granda“ Ljuba Perućica progovorio je o problemu sa kilažom sa kojim se susreo ranije.

Muzičar je istakao da je pravi hedonista i da sa suprugom uživa u životu, ali i hrani.

- Moja žena uvek ističe da se u životu najviše plaši samoće i gladi, pogotovo gladi. Frižider nam je uvek prepun hrane, nekad me je sramota jer igla ne može da padne u njega. Ne možemo ni sve da pojedemo, a ja bih voleo kada bi ona to malo smanjila i pravila manje porcije. To sve ima uticaja na mene, pa mi kilaža varira. Voleo bih da se vratim na momačku kilažu – rekao je Perućica, a na pitanje da li je kilaža jedino što mu nedostaje iz momačkog života odgovorio je:

– Iskreno da. To je jedino što mi fali. Divim se ljudima koji mogu da jedu, a kroz njih sve prođe kao da su protočni bojler. Moram da priznam da Kaća ima mnogo bolji metabolizam od mene. Jedemo količinski podjednako, ali na njoj se to ne vidi. Volim da jedem, a ne volim da se gojim.

Priča se da Ljuba u svom telefonu poseduje i povremeno razmenjuje eksplicitan sadržaj, a on je otkrio da li je to zaista tako.

– Imam krug ljudi sa kojima razmenjujem da tako kažem šaljive video snimke, ali ja to jako brzo izbrišem. Nemam eksplicitni sadržaj moje supruge ili neke druge devojke, to su samo smešni klipovi koji imaju se*** sadržaj – objasnio je pevač.

Na pitanje da li ima smisla da muškarci otvaraju OnlyFans, pevač je rekao:

– Ko će to da gleda? Možda i ima svoju publiku, svako ima svoju publiku. Da imam trbušnjake išao bih go da to svi vide, ali pošto nemam nisam za ta fotografisanja.

