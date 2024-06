Rada progovorila o vezi sa košarkaškim agentom Momirom Gajićem

Ljubavna veza pevačica Radmile Rade Manojlović i košarkaškog agenta Momira Gajić pre nekoliko godina punila je novinske stupce. U početku su je držali u dubokoj tajnosti, ali kada je Momir počeo da se pojavljuje na Radinim nastupima, sve je izašlo na videlo.

Naime, Rada je sama priznala da je zbog Momira Gajić, ostavila pevača Milana Stankovića sa kojim je tada bila u vezi, a u košarkaškog agenta zaljubila se dok je bila u vezi sa njim.

Od samog početka njihove veze koja je trajala tri godine gotovo da ne postoji momenat iz njihovog života koji nije bio propraćen kroz reflektor javnosti. Momir nije želeo da daje izjave, a Rada je uvek isticala da je srećna i da želi da se venča za sportskog biznismena.

Kako to obično biva, prljav veš je tek isplivao na kraju, posle tri godine zabavljanja, a javnost je tada mogla da čuje i brojne pikanterije. Tako je u prvoj ispovesti nakon raskida Momir poručio: “Rada je dokaz da ne treba biti sa pevačicom”.

Međutim, Rada je i sama potvrdila da se njihov odnos završio nesportski jer je njena profesija bila konstantan trn u oku.

- Sa bivšim dečkom raskinula sam pre pet i po meseci i ne bih mu dodatno poklanjala pažnju. Za mene je mrtav. Na tu priču bih stavila tačku, a on će ostati poznat kao “bivši dečko Rade Manojlović” - izjavila je tada pevačica, a onda dodala:

- Pored moje karijere, smetala nam je i daljina. U vezi je bilo i prelepih trenutaka, ali i daljina je učinila svoje. On živi i radi u Americi, a ja u Srbiji. Neko vreme smo uspevali da uskladimo obaveze i viđamo se, ali česta razdvojenost je presudila - objasnila je Rada.

A onda se osvrnula i na to da je njegova sestra nikada nije prihvatila zato što je folk pevačica sa sela.

- Nikad me nije cenila ni poštovala. Mislila je da ih nisam dostojna, ja jedna obična folk pevaljka, i to sa sela. Kud ćeš gore! Ja sam njoj bila kriva što sam živa. Ona je kraljica, neka je živa i zdrava - otkrila je tada Rada za domaće medije, dok Momirova sestra nije želela da se upušta u priču o bivšoj snajki.

Momir Gajić danas živi na Floridi. U srećnom je braku sa lepom Nevenom Ninković iz Kragujevca, koja mu je podarila dve ćerke.

Iako na Neveninom Fejsbuk profilu stoji podatak da je završila Pravni fakultet, čini se da je u Americi pronašla novo - kako kreativno, tako i unosno zanimanje. Rođendanske torte koje pravi za najmlađe su prava remek dela.

- Ne mogu da kažem ni da je on kriv, ni da sam ja kriva. Užasno je izgledao raskid. Toliko užasno da ne znam i da li je trebalo. Nismo se mi nikada ni udaljili. Mi smo do poslednjeg dana živeli zajedno i sve je bilo super. Ali nekako ja sam, valjda, tim svojim ponašanjem i uljuljkivanjem napravila od njega. Neću reći dete, nego kao, eto, da sam moja majka. Možda sam ja izgubila neki osjećaj muškarca. Otkud znam. Ali se desilo to da sam se ja zaljubila u drugog. Nisam ni znala da je moje srce slobodno za drugog. Na kraju, kad sam ja počela da razmišljam o drugome, meni je bilo krivo. Ja sam htela da se ubijem. Jako mi je bilo teško jer je u meni, borila se ta neka strast koja se kao probudila i nešto što ja imam, što znam da je... Ne, nije krivica, nego što znam da neću imati sa drugim - ispričala je i nastavila:

- Ja sam znala šta će i da će tako da bude. Da, pa ne može sa pevačicom da bude svako. Mislim, naš posao nije baš idealan - rekla je Rada.

