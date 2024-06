ONA NIJE ŽENSKO: Darjanova majka Bahrija priznala zašto je objavila VRUĆE FOTKE Sneže Kušadasi! (VIDEO)

Progovorila o bivšoj vezi njenog sina!

Majka Darijana Radomirovića, Bahrija, progovorila je o njegovom odnosu sa Snežom Kušadasi.

- Nikad mu se nisam mešala u vezu jer sam smatrala da je on pametan. Kad se meša nije sposoban da vidi mane, nego kad sam vidi, sam može i da se reši. To nije bila veza, ona je želela da uđe da ima pametnog i lepog muža. Ostavila je moj kontakt i rekla da sam svekrva, a ja to nisam dozvolila. Kaže kako sam ja uštekala pasoš njen kod mene - rekla je Bahrija.

- Da li ste kačili njene slike u donjem vešu? - pitala je Ana Radulović.

- Da, jer je ostavila džumbus. Ja sam joj bila sluškinja zbog mog deteta. Ja sam možda i poslala Milanu, jer je ostavila haos. Ona nije žensko, ona ni u "Eliti" nije radila i kad je dolazila Džehva govorila je da neće - pričala je Bahrija.

Autor: A. N.