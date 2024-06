BRUTALNA PALJBA: Bahrija ocrnila Žanu, zbog sukoba sa Darjanom nije štedela reči! (VIDEO)

Bahrija Radomirović u studiju je razgovarala sa voditeljkom Anom Radulović i komentarisala dešavanja iz Elite koja se tiču njenog sina Darjana.

Majka Darjana Radomirovića, Bahrija, komentarisala je njegove sukobe sa Žanom Đorđević.

- Kažu kad žene ogovaraju da to leći srce, zato ja imam problem sa srcem, nikad nisam ogovarala. Darjan je dobro trpeo, a ja sam se ljutila zašto on ne odgovori. On je na kraju morao da joj kaže nešto, pokazao je kakva je zbog njenih plastika. Mislim da joj je krivo što Marinković njega poštuje i vrednuje, on ima svoj stav. Ona ima svoje društvo, a Marinković joj je konkurencija. Mića je konačno rekao da je on pametan dečko, da zna dosta jezika, a početak je bio bolan jer su ga vređali, a nisu ga poznavali - govorila je Bahrija.

- Rekli ste da je Žana ostavila dete na tri godine, a kako komentarišete Ivana, pošto ste ga pohvalili? - pitala je Ana.

- Zbog Darjana. On je nesrećan čovek kom je Miljana uvalila dete. Kako je ova sad otišla na kiretažu? Znači da ga je želela i ostavila je prezime Kulić. Poštujem Gocu, ne mora svaki brak da opstane - odgovorila je Darjanova majka.

