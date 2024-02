Pravo u metu - ovo je ključno pitanje: Da li će se gospoda iz opozicije zviždati i Violi fon Kramon?! (VIDEO)

U Specijalnom programu televizije Informer gostovala je premijerka Srbije Ana Brnabić koja je komentarisala sramotna dešavanja u Skupštini Srbije.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić istakla je da danas u Skupštini nismo mogli da čujemo ni jedan jedini predlog ni za predsedavajućeg, ni bilo koga drugog.

- Danas je konstituisanje novog sastava i potvrda mandata. Oni su se nadali da će to biti nakon sednice Evropskog parlamenta. Mi smo obećali građanima da će taj posao biti efikasan i da je važno da naši građani dobiju institucije što pre. Ponovo lažu da je to presedan i da se to nikada nije desilo. Desilo se i 2012. i 2020. godine. Da budem iskrena, ne mislim da postoji unapred smišljen plan. Više nije ni iz dana u dan, već iz minuta u minut. Vidimo odmah da oni dobijaju pozitivan odgovor iz Prištine. Prištinski mediji hvale Đilasa i Đilasovu opoziciju. Nisu mogli da vide suzavac, ali su hteli da to rade isto kao i Kurti. Ipak ima zviždanja - rekla je Ana Brinabić.

Ona je uporedila Evropski parlament sa Parlamentom naše zemlje i istakla da će opozicija izraziti duboko poštovanje Evropskom parlamentu gde se zemlje Evropske unije zalažu za uvođenje sankcija Srbiji i Kosovo i Metohiju nazivaju Republikom Kosovo.- U Evropskom parlamentu većinu čine one političke grupacije koje Kosovo nazivaju Republika Kosovo i Metohija. Oni se na Republiku Kosovo referišu kao na međunarodno priznatu državu. Tu se kritikuje Srbija i Aleksandar Vučić jer kršimo Ustav Republike Kosovo! Kada oni budu prekosutra u Evropskom parlamentu jer su ih pozvali da prisustvuju, moje pitanje je da li će se oni ponašati ovako u Evropskom parlamentu onako kako su se ponašali u srpskom, ili će im ukazati poštovanje? A videćete da će im ukazati poštovanje. Da li će se oni ponašati prema njima kao što su se danas ponašali prema prof. dr Stojanu Radenoviću? On je jedan od sto najuticajnijih svetskih matematičara. Hoće tamo psovati i pretiti ili će pokazati najdublje poštovanje prema ljudima koji su tu da traže uvođenje sankcija Srbiji i koji prizanju nezavisno Kosovo? Sve je počelo time što je Brkić psovao majku Aleksandru Vučiću i pretio mu ubistvom i to na prvom mitingu Srbija protiv nasilja - rekla je Ana Brnabić.