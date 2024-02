Opozicija proglasila veliku pobedu... Brnabić pravo u centar: Njihova pobeda je uvek gubitak za narod!

Premijerka Srbije Ana Brnabić prokomentarisala je danas iz Niša to što je danas odložena konstitutivna sednica grada Beograda.

- Vidim da je opozicija proglasila veliku pobedu. Njihova pobeda se, izgleda, uvek vezuje za gubitak za građane i za narod. Ne vidim šta je pobeda u tome što se odložila konstitutivna sednica, što niste požurili sa formiranjem vlasti u jednoj važnoj lokalnoj samoupravi, u bilo kojoj lokalnoj samoupravi, šta ste pobedili ili kakva je pobeda što ste protraćili vreme čitavog grada, svih ljudi koji su glasali za bilo koju političku opciju. Zna se da li postoji većina - ne postoji većina, da li je legitimna, legalna. To je jedino pitanje nakon demokratskih izbora.

- Ono što je nerverovatno, zaista fascinantno, je to što je jedina njihova politika, te opozicije "Srbija protiv nasilja" u okviru koje je očigledno i Miloš Jovanović, je nasilje. Zovu se "Srbija protiv nasilja" a jedina politika im je nasilje. To su pokazali i u Republičkom parlamentu i u Gradskoj skupštini, a karakterna osobina im je bezidejnost. Jer oni nemaju nikakav plan, nikakvu ideju i nikad ništa ne nude osim blokade, haosa i nasilja.

- Hoću još jednom potpuno odgovorno da kažem da mi koji smo bili na listi "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" nismo ukrali nijedan jedini glas. Izborne krađe nije bilo. Postoji nekoliko fundamentalnih pokazatelja da te izborne krađe nije bilo. Pod jedan, to što su sačekali da vide rezultate izbora, pa kada su videli da nisu pobedili i nemaju većinu počeli su da viču bilo je krađe. Kao što su rekli u Utisku nedelje, da su imali većinu, konstituisali bi vlast. POd dva, razlika u biračko9m spisku u Beogradu je bila 0,8% u odnosu na izbore 2022. godine, u domenu statističke greške, ta razlika nije mogla ništa da promeni. Pod tri, i to stalno zaboravljaju kako da objasne grašanima, je to da je 89% ljudi u biračkim odborima, koje je kontroslisalo izbore, bilo iz opozicije. Pod četiri, ia,li ste 5.700 posmatrača, samo je Crta imala preko 2.500 posmatrača, najveći broj njih upravo u Beogradu. Muva nije mogla da proleti a ne da se jedan glas ukrate. To je pokazatelj da su izbori bili fer, demokratski - rekla je premijerka.

- Sve to govori da je nasilje jedina politika, bezidejnost jedina karatkteristika i da je njihova pobeda kada gube građanima vreme.