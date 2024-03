Vulin za Pink: Ne postoji ni jedan birač dr Nestorovića koji je glasao za to da on napravi koaliciju sa Đilasom, opozicija pripremila scenario nasilja za konstitutivnu sednicu

Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda, koja je 19. februara odložena zbog nedostatka kvoruma, zakazana je za danas, ali je ponovo odložena.

Aleksandar Vulin, doskorašnji direktor BIA i lider Pokreta socijalista, rekao je u Novom jutru kod Jovan Jeremić na televiziji Pink da koalicija oko SNS-a ima većinu u Beogradu i zamolio predsednika Vučića da prihvati tu većinu, te da ne može da zavisi napredak Srbije i Beograda od sujete doktora Nestorovića. Vulin je podvukao da ukoliko se ne formira vlast u Beogradu sledi dugotrajna nestabilnost u našoj državi.

On je rekao da je pripreman jedan scenario koji je vrlo nepovoljan i neprijatan.

- Mi smo tu zbog birača, a ne zbog nečije sujete. Ne postoji ni jedan birač doktora Nestorovića koji je glasao za to da on napravi koaliciju sa Đilasom. Ne postoji ni jedan birač koji je rekao da Nestorović napravi koaliciju sa Nato partijama. Svi birači doktora Nestorovića se slažu da ne treba da uvedemo sankcije Rusiji, da ne smemo da priznamo Kosovo, da ne smemo da napustimo Republiku Srpsku i da ne smemo da uđemo u NATO pakt. Pa, to svi birači Srpske napredne stranke, takođe, misle. Ni jedan birač Pokreta "Mi nije glasao za to da Đilas i NATO partije dođu na vlast, niti u Srbiji, niti u Beogradu - poručio je Aleksandar Vulin istakavši da će se Srbija naći pred ozbiljnom krizom ako ne bude formirana vlast u Beogradu.

On je rekao da je jako velika odgovornost svih aktera i učesnika, a posebno onih od kojih zavisi na koji način će se konstituisati vlast u Beogradu.

- Ukoliko ne budemo konstituisali vlast u Beogradu, imaćemo najmanje šest meseci ozbiljne političke nestabilnosti. Sve se ovo radi da bi Aleksandar Vučić bio primoran da uvede sankcije Rusiji, da trajno naruši odnose sa Rusijom, a onda nakon toga da idemo i na priznanje Kosova - rekoa je Vulin i dodao:

- Ne slažem se u nekim stvarima sa predsednikom Vučićem. Ne razumem zašto se ne napravi većina u Beogradu sa onima koji su ideološki bliski i sa onima koji to žele, svaki odbornik je vlasnik svog mandata. Pokret "Mi" više ne postoji, onda je svaki odbornik vlasnik svog mandata. Ja Vučića razumem, ali ne mogu da prihvatim da dopusti da ne bude formirana vlast samo zbog toga što doktor Nestorović ne želi da uđe u vlast zbog sujete. Tražim od Vučića da bude mudar i odgovoran prema Srbiji, da ne bude neodgovoran kao Nestorović. Ne smemo dozvoliti da nam se Srbija raspadne na ulicama zato što doktor Nestorović neće u vlast - poručio je Aleksandar Vulin istakavši da strani faktor namerava da iskoristi izbore u Beogradu kako bi trajno naštetio Srbiji, te da se iza izbora u Beogradu krije mnogo opasniji plan.

- Zašto mislite da se ovoliko vodi borba oko ova dva, tri odbornika? Zato što je pripremljen mnogo opasniji plan - dugotrajna politička nestabilnost u Srbiji i sukobi na ulicama u Srbiji, davanje mogućnosti da se stranci ponovo mešaju u naše izbore, da ponovo odlučuju o tome ko će vladati ovom zemljom kroz NATO opoziciju, da ih izvedu na ulicu kao što su radili, da ponovo pokušaju da upadaju u Gradsku skupštinu ili neku drugu skupštinu. Scenario koji stoji pred nama može da se zaustavi vrlo jednostavno. Prvo da doktor Nestorović odustane od svoje sujete, a onda, ja zaista tražim to od predsednika Vučića, ja ću prihvatiti njegovu odluku jer on je moj koalicioni partner i moj saborac, da prihvati i legalitet i legitimitet koji mu se daje. U skupštini grada Beograda postoji većina koja hoće da podrži nastavak politike - nema sankcija Rusiji, nema priznanja Kosova, nema napuštanja Republike Srpske. I zato molim predsednika Vučića da bude hrabar i mudar kao što je bio u Tirani. Ako je Nestorović neozbiljan, Vučiću, molim te, nemoj ti da dozvoliš da Srbija strada - poručio je doskorašnji direktor BIA i osnivač Pokreta socijalista Aleksandar Vulin gostujući na televiziji Pink.