Fila: U sali nije bilo kvoruma, odložio sam sednicu za 1. mart

Predsedavajući Skupštinom grada Beograda Toma Fila rekao je danas da budući da na konstitutivnoj sednici nije bio prisutan dovoljan broj odbornika i da nije bilo kvoruma, sednica će biti odložena za petak, 1. marta.

- Kao najstarijem odborniku novog saziva Skupštine Grada Beograda pripala mi je čast da danas predsedavam i otvorim konstitutivnu sednicu Skupštine Grada Beograda - izjavio je za Fila za Beoinfo.

Naveo je da je pre početka sednice, 60 odbornika pisanim putem prijavilo svoje prisustvo.

- U sali skupštine nije bio prisutan potreban broj odbornika, kako to Poslovnik o radu skupštine predviđa. Stručna služba Skupštine grada me je obavestila da u sali nema kvoruma za rad. S obzirom na to da je konstatovano da nije bilo kvoruma u sali skupštine, kao predsedavajući sednici obavestio sam prisutne i javnost da odlažem nastavak rada konstitutivne sednice za petak, 1. mart 2024. godine - istakao je Fila.