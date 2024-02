Konstitutivna sednica Skupštine Beograda odložena je za 1. mart. Bez kvoruma, opozicija je razvila transparente.

Profesor Branislav Ivković rekao je u emisiji Novo jutro na Pink televiziji da je sada zgodan trenutak da se govori o jednoj temi a to su plaćenici.

- Imate pse rate, to su najpošteniji plaćenici, oni idu da zarade pare i svoju glavu stavljaju na panj, ako šrežive oni zarade. Drugi ekstrem je Kamas to je onaj čuveni Srđa Popović, to je najpodliji deo plaćenika, inače ti otporaši su uglavnom završili u zemljama koje su ih finansirali. On je najgori zato što za interese određenih obaveštajnih službi prima pare, organizuje tuđu decu u državama gde određene službe žele da menjaju vlast, i tuđu decu izvode na ulice i šalju na vojsku i policiju i to je najgore - rekao je Ivković i dodao:

- Usredini su ovi naši oni očigleno rade u tuđem interesu, čuli smo vojsku Osmani koja kaže ako Vučić neće da potpiše nezavisnost ima ko će da potpiše. Znači one službe obaveštajne koje drže Kurtija na Kosvu da radi šta hoće i miniraju rad Kvinte. Oni prave problem ovoj zemlji jer sprovode tuđu politiku - kaže Ivković.

Kako je rekao oni su luzeri cinkaroši i ja bi ih svrstao u izdajnike jer ako si ušao u evrospki parlament i lažeš jer dokaza nema i na bazi tvojih laži dobiješ neku rezoluciju gde imap puno netačnih konstatacija ti radiš protiv Srbije.

- Oni rade direktno protiv ovog naroda, oni traže da se ukinu fondovi - dodao je on.

Vladimir Kokanović, predsednik Saveza Srba Slovenije rekao je u Novom jutru na TV Pink da su se Srbi u Sloveniji u potpunosti razočarali u postupke takozvane opozicije.- Užasno nas je razočarao njihov nastup u evropskom parlamentu, a sa druge strane razočarao nas je i postupak evropskog parlamenta koji je tom eposvetio jednu pažnju - kaže Kokanović.

- Njima zapravo smeta što oni ne mogu da pobede na izborima i dođu na vlast. ono što nas je posebno povredilo je što je jedna poznati slovenački portal objavio intervju sa Marinikom Tepić i Mikijem Aleskićem u kojem oni pozivaju i traže da se uvedu sankcije Srbiji. Oni govore da su u Srbiji pokradeni izbori ni jendog momenta ne ogvore o sebi i političkom programu, a ni jednim slovom nisu ukazali na položaj Srba u Sloveniji, a radi se o slovenačkom portalu.

Dejan Bulatović, narodni poslanik sa liste Aleksandar Vučić "Srbija ne sme da stane" rekao je da je njegova lista jasno rekla kako vidi budućnost Srbije, ono što vidimo je da bilo koja strana služba može da utiče na Srbiju i da je sasvim jasno da opozicija ne radi u interesu Srbije.

- Mi sa liste aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane ćemo svakako nastaviti da baštinimo ono što je Aleksandar Vučić izneo kao viziju u susretu EXPO 2027. godine, nastaviti da gradimo puteve, brze pruge, nastaviti da ulažemo u zdravstvo, školstvo, povećavati plate i penzije - rekao je Bulatović.