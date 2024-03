Premijerka Srbije iz Bukurešta: Jedina vizija opozicija jeste da su protiv predsednika Vučića

Premijerka Srbije Ana Brnabić obratila se medijima iz Bukurešta.

- SNS je privrženi član EPP-a, sestrinska stranka. EPP je najjača grupacija u evropskom parlamentu, i verujem da će to tako ostati. - Moja uloga sada jeste da gradim jače mostove sa parlamentarcima širom Evrope, iz svih država članica EU, ali i EPP - istakla je premijerka na samom početku obraćanja i osvrnula se na to da je čeka dosta posla u budućnosti.

- Dosta posla je pred nama. Krenula sam, kao što sam obećala građanima Srbije, da se spremam za taj posao. Pripremam se za novu ulogu u parlamentu - da gradim jače i čvršće mostove sa parlamentacima širom Evrope iz zemalja EU. Sa druge strane, nikada nisam videla do sada da je predsednik Vučić izolovan od bilo kog svetskog lidera. Upravo suprotno, pogotovo od evropskih zvaničnika. To je prijateljska i konstruktivna atmosfera. Moji susreti ovde su takođe dobri. Mnogo dobro poznajem Ursulom fon der Lajen, imali smo odličan sastanak sa grčkim premijerom Micotakisom, sa rumunskim predsednikom takođe. Želim da imamo odličnu saradnju sa Rumunijom. Mi kroz istoriju nikada nismo imali probleme sa Rumunijom. Bilo je jako dobrih sastanaka. Možda se opoziciji čini da smo mi izolovani, ali samo ako žele da vređaju inteligenciju građana. Srbija nije izlovana, naši partneri računaju na nas kao pouzdane partnere. Predsednik Vučić je prema spoljnim partnerima uveo jedan potpuno novi princip, a to je da mi jasno kažemo šta može a šta ne može. O čemu možemo da razgovaramo, a o čemu možemo. To smo izgradili zahvaljujući predsedniku, a na svima nama je da taj kredibilitet nastavimo da gradimo - istakla je premijerka Srbije.

- Politiku ili nemaš ili je nemaš, baš kako je i Vučić rekao. Ali mi politiku imamo, i to znaju svi - jasna je bila Brnabić i dodala:

- Mi smo i pre izbora u decembru 2023. godine rekli da je opozicija ujedinjena. Tu nema nikakve ideologije, vizije, plana i na kraju krajeva nema građana. Njihova jedina vizija jeste da su protiv predsednika Vučića. Njihov cilj je da pomere predsednika Vučića sa vlasti. Pošto ne mogu putem izbora, onda pitaju strane faktore da im pomognu. Međutim, to je antidemokratski. Predsednici zemalja koji su popularni su na listama i u Francuskoj, i u Italiji, pa i u SAD. Ovde bi bio presedan da to tako ne bude i to se neće desiti. Kakva je bila kampanja mržnje čudim se što si tako dobro prošli. Razočarana sam organizacijama civilnog društva. Oni bi trebalo da bude objektivne i nepristrasne, ali to one nisu u Srbiji. Što je ne fer prema građanima Srbije, kao što su to i pojedini istraživački novinari. Oni predstavljaju ispostavu opozicije - istakla je premijerka.

