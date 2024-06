STIŽE LUDILO JOVANE PAJIĆ! Posle kraće pauze pevačica iznenadila sve! Ovako nešto od nje NIKO NIJE OČEKIVAO! (FOTO+VIDEO)

Vraća se na velika vrata!

Muzička zvezda Jovana Pajić, posle dugo vremena, na scenu se vraća velikim letnjim hitom intrigantnog naslova „Ludilo moje“, za koji muziku i tekst potpisuje hit mejker Bane Opačić.

Istovremeno, Jovana je odlučila da publiku obraduje i video spotom koji na pravi način oslikava novi ritam i emociju koju pesma „ Ludilo moje“ donosi.

- Čim me je Bane (Opačić) nazvao odmah sam prepoznala ovu pesmu. Znala sam da je to to! Snimila sam je bukvalno za jedan dan. „Ludilo moje“ je za mene ludu i svaku ludu koja ludilo traži, sanja, mrzi i prezire, ali ne može bez njega - izjavila je Jovana Pajić.

Od kada je tačno pre 20 godina zablistala u finalu takmičenja „Zvezde Granda“, Jovana Pajić je prisutna na muzičkoj sceni kako kroz solo karijeru tako i kao članica nekadašnjeg benda „Ministarke“. Do sada je objavila više od 10 singlova kao i nekoliko duetskih pesama koje su uvek bili među najslušanijima.

Autor: pink.rs