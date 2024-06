NISU SMELI DA IZVADE NOVAC NA STO: Bosanac uzeo 80.000 evra, pa otkrio od kojih vrsnih pevača je zaradio više para!

Iznenadićete se!

Harmonikaš, aranžer i producent Dragan Stojković Bosanac više od 40 godina je na muzičkoj sceni.

Nema gde i sa kim nije sarađivao, pa tako i otkriva ko je odnos u ceni između muzičara i pevača, ali i da je u Americi osamdesetih godina zaradio više para od Nade Topčagić i Radiše Uroševića.

- Pevači uglavnom pogode pet, šest pa i do 10 puta više tezgu od muzičara, oni su čudo. Te godine u Americi ja nisam hteo da idem, ali dođe na more gde sam bio neki Mile, iz Njujorka doputovao i ja pogodim veći honorar i od Nade Topčagić i Radiše Uroševića. Ja se kladio sa Nadom ko ima više para, jer se podrazumevalo da su oni više uzeli, rekao da svi izvadimo i stavimo na sto ko je koliko zaradio, i da pobednik uzme sve. Nisu smeli. Tada sam zaradio pare koje su sada red veličine 80.000 evra ' ispričao je on u jednoj emisiji.

Autor: Pink.rs