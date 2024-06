Milica Dabović prodaje INTIMNE FOTKE na sajtu za odrasle, a starleta šokirala: Kupila sam stan od 300.000 evra, donelo mi je novac na brzinu!

Pojedine javne ličnosti odlučile su da novac zarađuju na sajtovima za odrasle.

Među njima su uglavnom starlete pokrenule ovaj trend, a veliku pažnju je privukao potez Milice Dabović da krene istim stopama.

I Milica Dabović takođe na platforma za odrasle prodaje svoj intimni sadržaj. Ona je zbog toga često na meti kritika.- Potpuno je smešno kad kažete novi biznis, to je jedna igrica koja može da se igra iz dana u dan, a i ne mora. Tako sam ja nazvala to. To je nešto što mi je donelo novac na brzinu i nešto što će ostvariti moje snove koje sam imala i koje imam. Planiram ove godine da kupim kuću. Nije to tako sjajno i bajno kako svi misle, niti sam se ja otkrila kako su svi očekivali.. Videćemo dokle će to da traje - rekla je Milica Dabović za "Blic".

Naime, među prvima je o tome pričala nekadašnja učesnica "Zadruge" Anđela Veštica koja je priznala da je od samo jedne transakcije uzela 42 hiljade evra.

- Ja neću da pričam o tome kao da je to neka tabu tema. Ta platforma ima dva miliona korisnika, u Srbiji je to tabu tema i nije nešto što je uobičajno i normalno. Ja se konkretno bavim prodajom nekih svojih intimnih slika i snimaka. To je kao recimo Instagram, samo gde imaš članove koji plaćaju mesečnu članarinu koju plaćaju meni lično - rekla je Anđela, pa dodala:- Ne bih da pričam zbog konkurencije, ali ubedljivo imam najviše pratilaca. Ti znaš da sam ja skoro kupila stan u vrednosti od 300.000 evra, kako ne bi moglo da se živi, ja nemam drugi posao.

Ava Karabatić naplaćuje 5.400 dinara

Starleta i nekadašnja voditeljka Ava Karabatić šokirala je region kada je objavila da prodaje fotografije na kojima je golišava.

- Tačno je da ih prodajem, ali mi je samo žao što mi stranica ne dozvoljava da stavim cenu fotografije veću od 5.000 dinara, inače bih ih prodavala za 500 evra, s obzirom na to da sam Plejboj model i osoba koja vodi računa o svom izgledu - rekla je ona za "Alo".

Deniz Dejm, učesnica "Zadruge", u više navrata pričala je kako zarađuje preko ovog sajta.

- Sama sam radila. Dosta fanova sam imala, stotine. Mesečno plaćaju, pa gledaju svašta. Jednom sam za fotografiju na sudu od tog nekog koji je stavio moju sliku bez odobrenja dobila 4.000 evra - priznala je ona u rijalitiju.I Maca Diskrecija nedavno se pridružila ekipi starleta koje imaju profile na ovoj platformi.

- U top 5 sam devojaka koje su najuspešnije po zaradi u svetu. Tu nema ništa loše. Ne bih da razmećem ciframa, ali pošto je to legalan posao ja mogu slobodno da kažem da zarađujem preko 5.000 evra mesečno. Dovoljno da mogu da ispunim neke svoje želje i snove - rekla je Maca u videu koji je objavila na svom Jutjub kanalu.

Nekadašnja plesačica i rijaliti učesnica Jelena Krunić na sajtu za odrasle ima oko 500 stalnih pratilaca koji joj na mesečnom nivou plaćaju po 10 dolara.

Autor: Pink.rs