Možete li da prepoznate Milicu Dabović? Promenila lični opis, pogledajte kako je nekad izgledala

Bivša košarkašica Milica Dabović danas prodaje svoje provokativne slike i snimke na sajtovima za odrasle, a malo ko zna kako je ona ranije izgledala.

Naime, Milica Dabović je poprilično promenila svoj izgled od perioda kada se prvi put pojavila u javnosti, a sada je isplivala jedna fotografija na kojoj se vidi koliko je velika njena transformacija.

Naime, Internetom je počela da kruži fotografija na kojoj Milica ima smeđu kosu i izgleda potpuno drugačije nego danas, pa je iz tog razloga mnogi na "prvu loptu" nisu prepoznali, te je jedan od komentara glasio: "Ni za 3 života je ne bih prepoznao".

Ova fotografija izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama, pa dok su jedni hvalili izgled poznate košarkašice, drugi smatraju da je preterala sa plastikom.

Milica je jednom prilikom priznala da sve što nije volela na sebi, to je i promenila, dok je s druge strane morala da uradi neke od intervencija zbog karijere.

- Kao mlada uvek sam se "pućila" na slikama, jer sam želela veće usne i to sam i uradila. Tokom karijere su mi lomili zube i arkadu i imala sam mnogo udaraca u nos. Zbog jednog od takvih udaraca, laktom, sam morala da uradim zube. Imala sam 17 godina i sećam se da sam neke zube čak i progutala - rekla je Milica svojevremeno i dodala:

- Lice je najvažnije sačuvati i idem redovno na masaže i tretmane lica. Volim i mezoterapiju, i imam botoks samo na čelu. Ne volim estetsku hirurgiju, jer danas sve žene izgledaju isto. Kada vidim da rade te velike usne i grudi, ja to ne mogu da prihvatim. Trebalo bi da sve na telu bude srazmerno i da se zna gde je granica. Mislim da nisu svesne da su unakažene i da to ne izgleda lepo. Ni muškarcima to više nije lepo.

Autor: Andrea Nikolić