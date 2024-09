MILICA DABOVIĆ ISPRATILA SINA STEFANA U PRVI RAZRED: Mališan ima krst oko vrata, već našao drugare (FOTO)

Bivša košarkašica Milica Dabović ispratila je juče sina Stefana u prvi razred.

Milica Dabović, ponosna majka, objavila je svom Instagram profilu sliku sina sa drugarima iz školskog dvorišta, a uz fotku, podelila je emotivni opis.

- Šest godina je proletelo, zajedno, napred, do pobede sine moj, ne može nam niko ništa jači smo od sudbine! Mama ti želi sreću, zdravlje, ljubavi ti ne fali, da budeš dobar čovek, slušaš učiteljicu, da budeš đak i ne daš na sebe! Ne odustaj sine moj, ne odustaj od svojih snova i zelja, i polako al sigurno ostvaruj svoje ciljeve! Prvi razred! Pobedili smo sve, a pomislila sam da neću moći, ti si moja snaga i vetar u leđa! Srećno tebi i tvojim drugarima! Voli te mama - napisala je Milica uz sliku.

Inače, Milica Dabović sina je dobila sa izvesnim Ljubomirom Hadžistevićem, koji nije u životu njenog sina.

- Ta tema me najviše boli. Krivim sebe što sam izabrala najgoru moguću osobu da bude otac mog deteta. O njemu ću pisati u knjizi, šta je on nama uradio i kako nas je izmanipulisao. Ne mogu da verujem da jedan otac može da uradi to svom detetu. Želela sam da moje dete ima oca, dala sam mu i više od deset šansi, a on je svaku prokockao i nije ga interesovalo sopstveno dete. Bolje je da moj Stefan nema oca nego da ima ovakvog. Mom sinu nedostaje očinska figura, jedno vreme svakog muškarca zvao je: ‘Tata, tata’. Zbog toga mi se srce raspadalo u milion komada, ali ima mene i to je najbitnije - izjavila je ranije košarkašica, a prenosio je "Story".

Autor: Milica Krasić