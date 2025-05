Nisi laka, imaš promašen život: Peja dočekao svojih pet minuta da unakazi Gastoza i Enu u paketu, pljušte prozivke! (VIDEO)

Anketa za uobražena izazvala haos!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" saopštio je takmičarima "Elite" rezultate ankete za najuobraženije takmičare.

Treće mesto zauzela je Aneli Ahmić.

- Drago mi je što se Aneli nalazi na anketama, pogotovo sad pred kraj. Ona Đedovića ne voli, nego ga se plaši. On ima puno informacija i može da je potkopa i zato je spustila loptu sa Đedovićem. Zato se p*pišala po sestri. Njoj Marko treba za spoljni svet, a donji dom joj više nije toliko zanimljiv, osim Karića. Ona hoće Karićevu podršku, zbog rivaliteta sa Gastozom - govorio je Uroš.

pročitajte još Ena Čolić javno zapretila Bori Santani: Upozorila ga da prestane da je blati jer će u suprotnom obelodaniti imena i prezimena ljudi s kojima su spaval

- Ženska osoba treba da ima uobraženost i da ne daje svima pristup. Ako muškarac malo spusti devojku naravno da će žena da odgovori na to - dodao je Luka.

- Što se mene tiče slažem se i imaju pravo. Ja bih volela da sam puno uobražena i možda bih bolje prošla u životu - rekla je Aneli.

Drugo mesto zauzela je Ena Čolić.

- Naravno, ona je bila poznata pre rijalitija. Pokriće ili ne, meni to nije lepa osobina. Zašto Novak Đoković nije uobražen? Rangiraju se ovde po honorarima, a Ena jeste uobražena - rekla je Matora.

- Iskreno očekivao sam je i Gastoza očekujem na prvom. Moje bivše devojke koje si j*bo nisi mogao na ulici da im priđeš - pričao je Peja.

- Nisam znao da su na ulici - dodao je Gastoz.

- Ena i ti na Tajalnd, treba da idete na žilete. Pokazali ste ko ste i šta ste, divno - poručio je Peja.

- Ja da sam uobražena ne bih birala ovakvog čoveka za sebe, ali sebe malo vrednujem - rekla je Ena.

- Dolazimo na ono "budi dobra" i da me je pikirala da se opere. Sve što ja kažem je istina. Ne smatram da si laka devojka i k*rva, ali imaš promašen život. Ja sam tvoj najveći blam jer sam te priznao za devojku i koju sam više poštovao nego ovi momci i prijatelji. Gastoz je super, ali sam je ja ponizio. Oni žive neke lažne živote - govorio je Peja.

- On grli Ivana, a meni govori da imam promašen život. Dajem ja ovde pristup raznoj bagri. Ja jesam popularna od svoje 16. godine na društvenim mrežama, a od devete sam medijska ličnost - poručila je Ena.

Prvo mesto zauzela je Anđela Đuričić.

- To ne mora da bude toliko loša osobina, ali ona stvarno jeste uobražena. Mene lično to iritira, možda joj je to odbramben stav. Svaka žena treba da ima stav, ali ona nosem para oblake - govorila je Aleksandra.

- Ona je jako uobražena, ali ne znam da li to radi svesno ili ne. To je njena najveća mana jer voli da uzdiže sebe, a da spušta nas - dodao je Dačo.

- Šta me briga? Ja sam uvek na ovoj anketi otkako sam ušla. Ne mogu da promenim, to sam ja. Ja se tako ponašam i napolju, ali nemam lošu nameru. Bila sam uobražena i prema Gastozu i prema drugima, ali iskreno ja to radim nesvesno. Ne bih menjala svoj karakter, ne želim da se družim sa svima i to je moje pravo i drago mi je zbog toga - poručila je Anđela.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić