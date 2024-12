Sudelovala je u svemu: Uroš dočekao svojih pet minuta, pa sasuo u lice Teodori more uvreda! (VIDEO)

Haos!

Voditeljka Ivana Šopić ušla je u Belu kuću, u toku su "Nominacije", a nominovani učesnici su Teodora Delić i Luka Vujović. Sledeći koji je dobio reč bio je, Uroš Stanić.

- Meni je ovo lakrdija. Od početka ništa nije uradio ni sa jednom devojkom. Luka je rijaliti fanatik, dupljak. Kada me je zvao u toalet, pobegao je posle toga. Potkačio je Enu, uništio joj vezu sa Pejom - rekao je Uroš, pa nastavio:

- Teodora Delić me je razočarala. Družili smo se van rijalitija, kada smo ušli ovde zaboravila me je. Loš je prijatelj i prema meni i Milici. Sudelovala je u svemu što je urađeno Milici. Mislim da joj se sviđa Terza, on je ona šifra za luk. Ona ne voli Bebicu, samo joj je ulaz za rijaliti. Više vidim emociju Bebice ka Teodori. Izdala me je kao prijatelja. Tako da šaljem Teodoru - rekao je Stanić.

Nakon Uroša reč je dobio Uroš Rajačić.

- Ne slažem se uopšte sa Jeleninim mišljenjem. Ovo su mi blamantne nominacije, ovde se sada ljudi peru. Znaš da Jelena im loše mišljenje o tebi, ispala je dvojična. Sinoć ste pričali, a sada ti vređa porodicu. Rekla ti je konkretno šta misli, za razliku o mnogih ovde. Učešće kao učešće, mislim da si dobar drug. Tvoj sukob sa Jelenom pokušavam da peglam. Mislim da te boli ku*ac za sve ljude ovde. Jelena ima loše mišljenje, ja sam tu zadrška i to me nervira. Ona ti je makar rekla tvoje iskreno mišljenje - rekao je Uroš, pa nastavio:

- Mislim da Teodora ne voli Bebicu, svaki put kada izađe iz odnosa, svi joj govore kako je oan bolja kada je sama. Mislim da ćeš preći opet preko svega. Šaljem Teodoru - rekao je Uroš.

