SMRTNA KAZNA ZA SOTONE! Član žirija ZVEZDA GRANDA UŽASNUT UBISTVOM Ankice! Poslao jasnu poruku! (FOTO)

Pevača je zatekla ova tužna vest!

Pevač Đorđe David oglasio se povodom tragedije koja se dogodila 2. juna, kada je, kako se navodi, ubijena Ankica D., koja je bila zaposlena kao šnajderka u Grandu.

Mnoge je potresla ova tužna vest, pa tako i Đorđa Davida koji je poznavao, te je objavio video poruku na svom Instagramu.

- Jednostavno, jače je od mene i moram. Ankica je bila žena koja je našim kandidatkinjama, ali uvek sa osmehom na licu, priskakala u pomoć i kad god su devojke bile u panici da nešto neće moći, ona je to svojom majstorskom rukom rešavala. Neverovatan mir, neverovatan pamuk od žene, kako se to u žargonu kaže. I ova vest me je potpuno šokirala. Ljudi, svi mi kažu: "Javna si ličnost, nemoj da govoriš tako", ali jednostavno, to tako kada bi bilo uvedeno u zakonik, ovih stvari bi bilo manje, bile bi istrebljene, uvesti smrtnu kaznu za sotone, muškarce koji ovakve stvari sebi dozvoljavaju kada su u pitanju žene i deca. Nek je proklet - poručio je Đorđe David u videu, a u opisu istog dodao:

- Skot ubio ženu. Smrtna kazna za sotone u ljudskom obliku - naveo je muzičar.

Podsetimo, policija je juče ujutru, 2. juna, u stanu u beogradskom naselju Rakovica, zatekla telo žene Ankice D.

Lekari Hitne pomoći, nažalost, mogli su samo da konstatuju smrt. Kako "Telegraf.rs" saznaje, muškarac srednjih godina došao je u policiju i izjavio da je u stanu u Rakovici presudio svojoj ženi. Kako su komšije ubijene rekle, bračni par je desetak godina živeo u stanu u Rakovici sa dvoje dece i ništa nije odavalo utisak da može doći do ovakvog zločina.Za supruga ubijene žene govorili su da je uvek bio miran i povučen, te da su svi ostali u šoku nakon tragedije, prenosi Grand.Snimak koji je nastao samo nekoliko dana pre njenog ubistva, možete pogledati ovde.Inače, ubijena Ankica D. bila je šnajderka, radila je u Grand produkciji, a pre samo nekoliko dana učestvovala je u pripremema za polufinale muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Tada nasmejana i raspoložena pomogala je mladim pevačima oko stajlinga. Bila je jedna od omiljenih zaposlenih u produkciji "Granda".

- Ankicu ćemo pamtiti kao veselu, nasmejanu i uvek dobro raspoloženu koleginicu koja je svima izlazila u susret. Porodici iskreno saučešće - napisali su iz Granda.

Autor: Pink.rs