Vučić i Dačić obišli ranjenog Žandarma! Predsednik poslao jasnu poruku: Garantujemo sigurnost i bezbednost svim građanima (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se medijima nakon posete povređenom pripadniku Žandarmerije u današnjem terorističkom aktu na Dedinju.

Napadač koji je danas oko 11 sati samostrelom pogodio pripadnika Žandermerije M.J. (34) u vrat ispred ambasade Izraela u Beogradu bio je ćelav sa bradom i imao je kod sebe kuhinjski nož.

- Obišli smo Miloša Jevremovića, on je potpuno svestan. Operacija je uspešno obavljena. Zahvaljujući veštini i samokontroli spasao se. Iz kese i iznenada je Salahudin Žujović ispalio strelu i pogodio u vrat Miloša Jevremovića. On je vešto ali na ozbiljan i odgovoran način reagovao i likvidirao teroristu - kazao je predsednik.

Ističe da je važno što se žandarm uzdržao od vađenja strele iz vrata.

- Za jednim licem koje je na teritoriji Srbije se traga. Po istom principu je poput Salahudina se time rukovodi, to su neki teroristički izdanci. Oni su bili praćeni, možda je sedam ili osam dana bilo potrebno da budu uhapšeni. Ali očigledno je da su ranije krenuli u akciju - kaže on.

Znamo da je jedan terorista došao da poseti majku, otkrio je predsednik, i nakon toga mu se izgubio trag.

- Mi akciju nastavljamo, garantujemo sigurnost i bezbednost svim građanima. Ja čestitam svim komandirima žandarmerije i policije, tako su dobro obučeni. Čestitam i ministru, čestitam na izuzetnom ponašanju žandarma Miloša Jevremovića. Biće odlikovan čim izađe iz bolnice - istakao je predsednik.

Oni su praćeni zbog nelegalnih aktivnosti, a da su postojali dokazi da kreću u napad, bili bi odmah uhapšeni.

- A da smo ih ranije uhapsili, onda bi se žalili novinari, i tražili bi da im se isplati naknada. Sada se nastavljaju akcije, da naše ulice budu sigurne. Sada ih lovimo sve, i to je pitanje trenutka i tehnike. Znamo imena i sve drugo, nastavićemo taj posao, i obavićemo ga. Važno je da je naš junak Miloš živ, na ponos svojoj porodici, i pokazao je kako se reaguje. Nećemo imati milosti prema terorizmu u Srbiji - naglasio je Vučić.

Nakon predsednika građanima se obratio ministar Ivica Dačić.

On je ponovio da je reč o terorističkom aktu.

"Traga se za ljudima sa kojima je bio u kontaktu. On je iz Mladenovca i promenio je veru, prešao je u Islam i prešao je da živi u Novi Pazar", rekao je Dačić.

On je potom pokazao fotografiju supruge osumnjičenog za napad kod ambasade.

On je rekao da je fotografija nastala u martu u odeljenju za strance.

Ministar Dačić je rekao da je ubijeni terorista iz Mladenovca, da je promenio veru i prešao da živi u Novi Pazar.

- Samo da vam pokažem još jednu stvar. Kada pogledate sve stvari koje imamo, vidite, reč je o fotografiji koja je nastala u našoj upravi za strance, u martu ove godine. On je doveo ženu iz Crne Gore, iz Plava, Besa se zove žena. Doveo je da je prijavi u upravu za strance. Evo pogledajte - pokazao je Dačić fotografiju novinarima.

On ističe da ova fotografija govori o stepenu zaslepljenosti teroriste.

- Inače, otac mu se zove Zoran, on je Miloš. Ne želim da bacimo ljagu na našu braću muslimane, tj Bošnjake. Ovde je reč o Srbima koji su konvertiti. Ja sam rekao da se izvrše pretresi svuda, i da se to rešava i pronalaze tragovi. I pohapse svi ti ljudi - kazao je on.

Dačić je rekao da je proglašen crveni nivo pretnje od terorizma, i da sve jedinice policije postupaju po uputstvima.

- Građani će videti veće prisustvo policije, na mestima koja su od javnog interesa. Što se tiče "renoa", ja ne znam ništa o tome, ne znam da li Cmoljić ima te informacije. To je dezinformacija, mi nemamo taj pravac istrage. Ona ne vodi ka kolima, već o komunikaciji članova terorističke mreže. Vrše se pretresi i u Mladenovcu, i u Novom Pazaru - ističe ministar policije.

