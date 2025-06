Predsednik Vučić jutros poslao MOĆNU poruku: Za mene je Srbija sve! (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros se oglasio na svom instagram nalogu.

- Za mene je Srbija sve!- stoji u kratkoj objavi predsednika Vučića.

Podsećamo, odgovarajući na pitanja novinara o snimcima planiranja državnog udara, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da će država da radi svoj posao.

- Državni organi moraju da urade preventivno sve da ne dođe do nasilja. Drugo, vidimo da se kod njih sve svodi na nasilje, da li će da tuku studente u Pionirskom parku, da ruše ekspo, bilo šta drugo. I treće, vidimo da je čovek koji je potpredsednik stranke, sačuvaj me Bože novo lice Srbije, nosi sa sobom pištolj sa izbrušenim serijskim brojem. To je oružje za likvidacije - rekao je on.

Rekao je da je sramota da komentariše to što opozicioni mediji brane uhapšenog za planiranje državnog udara.

- Sramota me je, to je toliko jadno i bedno, više u svojim pokušajima da izvrše svoj prljavi posao nemaju nikakvih skrupula. Šta su mu policajci podmetnuli? Nisu ni mislili da će to naći, zaprepastili se. Jeste li videli kako Žarko Korać kaže da je za njega najbolnija scena kada baka iz Srbije daje jabuke blokaderima. A dokazano je da je to iz Rumunije slika. Ne vredi. Gotova je ta priča, samo se nadam da nećemo morati da intervenišemo i pokazujemo državnu silu zbog nečijeg nasilja. A onda mnogo vremena za odgovornost i za one koji su zločine činili - zaključio je on.

Autor: Jovana Nerić