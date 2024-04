PREDSEDNIK VUČIĆ POSLAO MOĆNU PORUKU: Pobednička, ekonomski uspešna, napredna, suverena i slobodna Srbija je ona Srbija za koju dišemo (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagram nalogu avucic.

"Pobednička, ekonomski uspešna, napredna, suverena i slobodna Srbija je ona Srbija za koju dišemo, za koju živimo i koju volimo više od svega"- napisao je predsednik na svom instagram nalogu avucic.

Podsetimo, ranije danas, predsednik Srbije je poručio da su "organizovali čitave fabrike laži protiv Srbije", ali i dodao da će "istina pobediti".

"Danas ste mogli da vidite kako funkcioniše regionalna, ali rekao bih i svetska fabrika i mašinerija laži. Iako sam juče nedvosmisleno na konferenciji za novinare govorio o potrebi za očuvanje mira, o tome kako ćemo sve da učinimo da mir bude sačuvan, govorio sam o tome da bi usvajanje rezolucije u Ujedinjenim nacijama značilo otvaranje Pandorine kutije i nedvosmisleno rekao da to znači veliki broj novih rezolucija pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, danas ste mogli da vidite u svim regionalnim medijima od majki Srebrenice, do svih ostalih koji kažu da Pandorina kutija je u stvari rat protiv naših komšija, dalje naoružavanje, iako je bilo potpuno jasno da to veze jedno sa drugim nikakve nema", naveo je Vučić