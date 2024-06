ZVEZDA GRANDA POSTAJE OTAC! Pevač otkrio prelepe vesti, a evo kojeg pola je beba!

Presrećan!

Boban Lazić proslavio se u takmičenju "Zvezde Granda", kako u ovoj tako i u prethodnoj sezoni i osvojio srca kako žirija tako i publike.

Pored uspeha u svom poslu, Boban ima i uspešan i lep privatni život. Naime, on je već par godina u srećnom braku sa prelepom Marijom, a kruna njihove ljubavi je njihova ćerka.

Međutim, pevač je sada objavio prelepe vesti, da on i njegova supruga čekaju sina. Naime, on je objavio snimak na kojem su on i Marija i njihova ćerkica probušili crni balon iz kojeg su ispali mali plavi baloni.

Autor: pink.rs