JEDAN OD NAJPOŽELJNIJIH FRAJERA POSTAJE OTAC! Glumac potvrdio prelepe vesti!

Jedan od najpoželjnijih holivudskih neženja Henri Kavil otkrio je da očekuje svoje prvodete sa devojkom Natali Viskuzo.

40-godišnja zvezda Supermrna i The Witchera potvrdila je srećnu vest za "Access Hollywood" na premijeri filma "The Ministry of Ungentlemanly Warfare".

"Jako sam uzbuđen zbog toga. Natali i ja smo jako, jako uzbuđeni", rekao je glumac. Kavil i njegova 34-godišnja devojka zajedno su već gotovo tri godine, a on je 2021. otkrio da je u vezi kada je na Instagramu podelio snimak na kom igraju šah.

Par je debitovao na crvenom tepihu na premijeri filma Enola Holmes 2 2022. Natali radi kao holivudska izvršna direktorka na televiziji, a nakratko je iskusila i kako je to biti pred kamerama jer se još kao tinejdžerka pojavila u MTV-jevom hitu "My Sweet 16".

Autor: N. Ž.