Isplivala šokantna izjava pokojnog Massima Savića! Pevač pred smrt otkrio koji voditelj je PUCAO U NJEGA u stanu Alke Vuice!

Proslavljeni hrvatski kantautor, Massimo Savić, koji je preminuo pre dve godine, je u jednom prilikom govorio o incidentu koji mu se dogodio u stanu koleginice Alke Vuice.

Naime, sad je procurila i šokantna izjava pokojnog Massima Savića.

Naime, opisujući žurke u stanu njegove koleginice Alke Vuice, Massimo je govorio o incidentu sa voditeljem, Željkom Malnarom.

Massimo je tada pred kamerama, izjavio da je mogao da pogine jer je, sad takođe pokojni Malnar, na jednoj žurki u Alkinom zagrebačkom stanu, nakon verbalnog sukoba, izvadio iz jakne ogroman Magnum i pucao u njega. Metak ga je promašio, probio zid i završio u bojleru.

Zvuči neverovatno, ali to su Massimove reči i u dokumentarcu celi događaj opisuje opširnije.

- Istina je da Massimo prepričava taj događaj i razumem da je to mnoge šokiralo i tek će šokirati večeras ili u reprizi sutra poslepodne. Ipak, epizoda serijala o Alki Vuici, priča je o njenom mukotrpnom probijanju na muzičku scenu, pisanju tekstova za mnoge poznate izvođače i skladatelje među kojima su, osim Massima, Josipa Lisac, Tajči, Boris Novković, Željko Bebek i mnogi drugi. Naravno, ona u filmu opisuje i nastanak hitova koje je sama izvela poput „Laži me“ ili „Otkad te nema“. Bile su to godine kad su ti mladi kreativci živeli prilično intenzivno, da iskoristim diplomatsku formulaciju, ali ne bih volio da ti segmenti priče zasjene Alkin rad - rekao je Toni Volarić za Slobodnu Dalmaciju o svom dokumentarnom serijala Zauvijek autor.



Autor: pink.rs