Šok!

Veliku prašinu u javnosti podigla je svađa Žane Omnie sa Ivanom i Jelenom Marinković, s obzirom na to da je Jelena kažnjena tromesečnim honorarom zbog nasrtaja na Omniu, a i zbog teških reči koje često padaju u njihovim svađama.

Ovom prilikom, stupili smo u kontakt sa bivšom zadrugarkom Zoricom Marković, koja nije štedela reči na račun Marinkovića.

- Ja kada sam pričala neke stvari, pričali su da sam luda. Ja sam sve to prošla u "Zadruzi 6", niko se nije oglašavao i pitao na sve ono što mi je izgovarao, pretio mi, dirao mi familiju i decu. Meni to ništa nije čudno, ja sam se borila koliko sam mogla, šta je to čudno od dotičnih koje spominjete?! To je repriza. Šta je sve izgovorio Đedoviću, Anđelu, svima tamo?! Ja prošle godine samo što sam želela da imam stav, doživela sam pakao od strane istog koji je bio u grupi sa štakorom (Mića) i ostalima koji su radili šta su radili i što rade godinama. Meni ovo nije ništa novo i mislim da je to nedopustivo da takvi ljudi bitišu na javnoj sceni sa takvim ponašanjem i stavom. Okej, svađa, hiljadu putam sam i ja preterala u svađi i u svemu, ali ovo nije u redu - rekla je ona, a potom smo se osvrnuli i na činjenicu da se ona sudi s Ivanom:

- Ma s kim da se sudim, da gubim vreme na nebitnjakoviće. Bolje da tu energiju, priču i možda i vreme usmerimo na korisne stvari, na primer na njivu gde će ljudi da mi sade kupus, zapalim cigaru i gledam kako se radi, odmaram mozak. Dovoljno sam se bahtala sa njemu sličnim, nepravedno, ali dobro i ne pada mi na pamet da ja sada...Tako da, to me ne intresuje - rekla je Zorica.

Za sam kraj smo je upitali kako gleda na to što je Aneli Ahmić u drugom stanju, tj. što je trudna s Janjušem.

Jaoj majko moja. Zato su nam deca takva kada ih prave kao da je neka igračka, nema od toga ništa ja i dalje tvrdim. Imaju svoju decu i od pre, ovo jedno je veliko i starije, znamo Janjuševu ljubav prema njoj, što je normalno i lepo. Da su to neki normalni uslovi i ljudi, nema veze, moja tvoja deca, ali u njihovom slučaju od te priče nema ništa. Videla sam izjavu njene sestre, svaka joj čast, da ako se dete rodi, koliko sam čula da će da se rodi, da će familija da se brine - zaključila je Zorica za Pink.rs.

Autor: N. Ž.