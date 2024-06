Provalila njegove namere!

Majka Teodore Delić, Slavica Delić, oglasila se za naš portal povodom navoda određenih učesnika da je Nemanja Gačić posvetio ljubavnu pesmu njenoj ćerki, te da je pevaču na žurci striktno naveo da kaže kako je ta pesma za nju. Ona je stala u odbranu svoje ćerke za koju smatra da gaji jake emocije prema Bebici i da sebi nikako ne bi dozvolila romansu sa Gačićem.

Kako komentarišete to što je Nemanja Gačić posvetio pesmu 'Maskenbal' Teodori, i to što ukućani smatraju da i dalje ima emocije prema njoj i ako on to konstantno negira?

Smatram da je on to namerno uradio, jer je već ranije priznao da mu se ona dopada. Stalno pokušava da baci rovce ali bezuspešno. Video je da se ona u tom trenutku veseli i znao da je da obožava tu pesmu pa je brže bolje prišao Darku kako bi naručio pesmu za nju. To je sve potvrdio i Terza koji je bio u blizini tada.

Da li bi podržali njenu vezu sa Gačićem i kako komentarišete to što se on mnogo više zauzima od Bebice kada je su njene emocije u pitanju i zna u svakom momentu kako diše?

Ja podržavam onoga u koga je zaljubljeno moje dete i ne mogu da pričam o Gačiću kao njenom partneru. Ona da želi da raskine sa Bebicom sigurno bi to uradila, nema ona problem da promeni dečka ako ima emocije. Ne bi bila ni sa kim na silu, tako da mogu da pričam samo o njihovom odnosu.

Autor: N.Š