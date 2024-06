VIKI PROGOVORILA O LJUBOMORI MEĐU ČLANOVIMA ŽIRIJA! Prokomentarisala koliko se ko bori za svoje kandidate! (VIDEO)

Imala šta da kaže!

Viki Miljković vredno je radila sa svojim kandidatima tokom cele sezone "Zvezda Granda". Ona je zadovoljna kako su se spremili za finalno veče. Pevačica je jedina iz žirija koja je svoje kandidate vodila u Tursku.

Na pitanje novinara da li su ostali članovi žirija ljubomorni na nju zbog toga, ona je rekla:

- Ne mislim da kolege iz žirija treba da budu ljubomorni, svako može da odvede svoje kandidate gde god poželi. Svako ima dovoljno sredstava, volje i želje. Šalim se malo. Svi se trude oko svojih kandidata, znam koliko se trudi moja kuma Ceca, Đorđe, njihov rad pratim. Nemaju razloga da budu ljubomorni.

Ceca Ražnatović je na finale došla sa ćerkom Anastasijom, koja je već neko vreme u Beogradu, a medije je zanimalo da li možda ona i njen suprug Nemanja Gudelj razmišljaju o kupovini stana i da li će im ona pomoći u tome.

- To ćete morati njih da pitate, ja o tome ne želim da pričam. Ja prodajem stanove i u Španiji, oni su u Španiji, ali je to pitanje za njih, ja to ne smem da otkrivam - rekla je Viki, pa prokomenatisala sve češća šuškanja da je Anastasija trudna:

- Ne znam da li je Anastasija trudna, ali znam da ja nisam, to je pitanje za nju.

Autor: pink.rs