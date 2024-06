PRED TAKMIČENJE OSTALA BEZ RODITELJA! Zvezda Granda doživela NAJVEĆU TRAGEDIJU! Evo ko joj je bio najveća podrška tokom takmičenja!

Ove godine ušla je u takmičenje na poziv svog mentora Đorđa Davida koji je uvek verovao da u njoj ima posebna zvezdana prašina.

U veliko finale "Zvezda Granda" plasirala se i Nikolina Perković koja je pre početka same sezone, doživela strašnu porodičnu tragediju.

Nikolina je rođena u Klisu, kod Splita 1986. godine, a malo ko zna da se u šou vratila sa velikim ciljem koji je želela da ostvari nakon smrti majke.

- Bila sam na ivici da li da prihvatim poziv. To je jedan veliki zalogaj putovati iz Splita u Beograd, veliki je put. Snimanja su bila na dve, tri nedelje. S obzirom na porodicu, posao i sve što imam ovde bilo je malo teško - priznaje Perkovićeva koja radi u administraciji jedne firme uporedo sa pevanjem.

Ipak, uspela je da odoli svim preprekama uz veliku podršku najbližih, kao i supruga koji joj daje veliki vetar u leđa.

- Da nemam muža koji pazi na decu kada odem nekoliko dana na put, ne znam kako bih. I njegova majka uskače. Deca nisu mala, imaju pet i petnaest godina, tako da nekako to sve zajedno funkcioniše. Zajedno smo tim i ništa se ne ruši. Tako da je najbitnije da su kockice još uvek posložene - tvrdi pevačica čiji suprug je uvek imao razumevanja za njen pevački posao.

- Naučio je (smeh). To je jedan dugogodišnji rad, takvu me je upoznao i prihvatio. Ja se nisam promenila, ostala sam ista godinama, pevačica bila, pevačica i dan danas- objašnjava Nikolina za Grand.

Prošla godina bila je privatno teška za nju kada je izgubila majku i očuha za koga je bila izuzetno vezana nakon gubitka oca kada je imala samo pet godina.

- Moja želja bila bi da dođem do finala jer prethodno sam bila u četvrtfinalu. Želja moje majke je bila da dođe do finala sa mnom kao pratnja, pa eto ako ona ne može barem ja da dođem i ispoštujem tu priču koja mi je ostala u sećanju prema njoj. To mi je želja. Pobeda znam da je teška– rekla je u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.

Autor: pink.rs