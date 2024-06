Razvezala jezik pa progovorila o svemu!

Šejla Zonić je pobednica takmičenja "Zvezde Granda", u kojem joj je mentor bila Svetlana Ceca Ražnatović.

Ceca nije krila uzbuđenje zbog pobede njene takmičarke.

- Šejla je stvarno gotov proizvod, ona je zaista brilijant, došla ovde kao izbrušeni dijamant. Samo je pitanje bilo kako je usmeriti, kroz neko svoje iskustvo i u dogovoru sa njom sam je usmeravala, šta ćemo i kako ćemo. Miki je takođe zbrušeni dijamant, njega sam usmeravala šta je dobro za publiku, za energiju. Shvatila sam gde će da se najviše da, i zato služe mentori. Ili ako postoji neka greškica u napadanju reči, publika to ne razume šta mi sve čujemo. To su apsolutno sitnice. Ovo što su ovo dvoje ljudi napravili večeras i svih 20 takmičara u finalu, to je ljudi samo njihovo delo. Niko time ne može da se okiti. To je samo njhovo delo, dar od Boga i ništa više - počela je Ceca koja nije mogla da sakrije sreću.

Već danima unazad se spekuliše u medijima da li će Svetlana otići na Šejlin pobednički koncert u Tuzli ako ona odnese pobedu, a sada je folk diva rekla:

- Večeras se sve ovo izdešavalo kako se izdešavalo, nije da se nije očekivalo da se ne lažemo. Sada ćemo da vidimo, da se dogovaramo šta ćemo. Da li će biti koncert u Tuzli ili neće, to je najmanje bitno. Najbitnije je da ta devojka, mlada žena napravi karijeru, dobije pravu pesmu. Bosna je odradila svoje, region je odradio svoje, nagradio je po pravdi. Tako i treba zaista da bude, svaka čast svima, ne želim nikoga da uvredim, to mi nije namera. Ali, ako pričamo pošteno, to dvoje ljudi su zaista zaslužili da budu broj jedan i broj dva. Drago mi je da publika ima sluha, da čuje i da zna šta valja. Srećna sam, ovo je Božija pravda, apsolutno - kazala je folk diva.

Šejla je tokom takmičenja pretrpela sajber nasilje, a kako je folk diva istakla obema je bilo jako teško, ali su odlučile da se sve do finala ne oglašavaju.

- Jako mi je bilo teško to da je Šejla proživljavala to u momentu kada treba da raste, da blista. Devojka ni kriva, ni dužna, vanserijski talenat koja je meni jednostavno pripala. Igrom slučaja, tragedijom ratnih dešavanja, svega toga i politike koja je umešana u sve to, u naše živote. To dete je bilo izloženo jako prljavim stvarima, dogovorile smo se da ćutimo obe. Ja sam mogla da pokrenem kampanju, da je branim, ali smo ćutale obe. Rekla sam joj: "Šejla ono što ti je Bog dao, to ne može niko da ospori, a Boga nikada niko pobedio nije." Ljudi dobre volje i zdravog razuma, oni će se uvek ponašati onako kako im srce govori, a ne kako im neko puni glavu. To je ružno, sramotno. Kažem da je Božija pravda pobedila, kako treba, tako se i desilo – dodala je Ceca.

Inače, Šejla je osvojila srca publike i žirija sa impresivnih 132.014 glasova od ukupno 529.000.

Autor: Pink.rs