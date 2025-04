Građani, oprez! Prevarant ojadio kupce za 115.000 evra, pa na kraju pretio: Cela porodica uvučena u prljav posao!

Zabrinuti čitalac naveo je da je žrtva prevare jednog prodavca polovnih automobila iz uvoza! Naime, kako je naveo na početku svoje priče, do izvesnog Lj. Đ. iz Topole, prodavca polovnih automobila, došao je putem preporuke svog prijatelja.

Po njegovoj priči, Lj.Đ. se bavi prodajom polovnih automobila koji su uvezeni iz Švajcarke jos od 2022. godine i njegov prijatelj je imao korektnu saradnju sa njim sve do januara 2024. godine. Prihvatio je preporuku, ne sluteći u kakav vrtlog prevare će biti uvučen.

Kako se činilo na samom početku upoznavanja, Lj.Đ. je imao širok izbor raznih vozila, od manjih gradskih automobila, pa sve do teretnih kamiona. Svojom pričom i samouverenošću odavao je utisak ozbiljnog poslovnog čoveka, koji se bavi isključivo poštenim biznisom, s tim da je u svoje poslove uveo deo svoje porodice: suprugu, ćerku i bratanca.

Prevarena mušterija navodi da nikada ne bi posumnjao da se ovde radi o prevari, s tim da je Lj.Đ. nekoliko godina bio u ovom biznisu, kao i da je na svoje sastanke i prilikom primopredaje novca često dovodio članove porodice.

Međutim, već u januaru 2024. godine krenula je njegova paklena prevara. Lj.Đ. je prvo ojadio prijatelja našeg čitaoca, a potom i naš izvor.

Iza paravana "porodičnog biznisa" krije se šema prevare



Sistem prevare bio je sasvim ubedljiv, takoreći, njegove mušterije nisu ni mogle da naslute da će biti pokradeni. Dogovor je uvek bio isti - mušterije izaberu željeno vozilo, uplata od 100 odsto od cene ide unapred, bez potpisane ikakve prizananice, a vozila stižu na adresu koju mušterija poželi.

I to bi se činilo kao idealan dil, da nije osmislio ovo kao prevaru, umesto kao pošten biznis.

Izvor Informera navodi da je od Lj.Đ. naručeno više vozila poput "tojote", "škode", "kedija, "pežoa", ali i mnogih kamiona kao što su "Man", "Iveko", "Reno"... Takođe naručena su i dva džipa "Tojota" u iznosu od 18.000 evra i jedan džip "Opel" sa cenom od "7.600" evra, kao i dve prikolice. Kada se cela narudžbina skupila, uz dodate carine, potrebne delove i kojekakve dodatne troškove koje je Lj.Đ. naveo, došlo se do paprenog iznosa od 115.400 evra!

Novac je naravno morao biti unapred isplaćen, i to na ruke, bez priznanice niti bilo kakve potvrde. Da bi on pokazao koliko je ovo jedan "porodičan biznis" on se nije pojavio na nekoliko primopredaja novca, već je slao svog bratanca.

Međutim, nakon što je novac bio u njegovim rukama, Lj.Đ. je prosto "ispario". Prestao je da se javlja na telefon, a od obećanih vozila čiji je rok isporuke bio 30 dana nije bilo ni traga ni glasa! Naš izvor je bio uporan da dođe ili do svojih vozila ili nazad do svojih para, pa je konstantno pokušavao da dobije Lj.Đ., i tek nakon više neuspelih pokušaja dobio je njegovu ćerku.

Da je i ćerka deo njegove farse, govori i činjenica da je masno slagala kako je Lj.Đ. hospitalizovan i da se nalazi na lečenju, te s toga ne može odgovoriti na pozive.

Uvek malo para

To što je Lj.Đ. navodno bio hospitalizovan nije ga sprečilo da nastavi svoju prevaru. Izgleda da mu je novca bilo konstantno malo, te je nakon nekog vremena nastavio da ubeđuje da vozila stižu, ali da su zadržana na carini koja mora dodatno da se plati. Naravno, naš izvor je poverovao u to i dao dodatan novac, onoliko koliko je Lj.Đ. tražio.

Lj.Đ., potom, ponovo magično nestaje! Međutim, ovog puta nije bio hospitalizovan, već se odlučio za drugačiji pristup. Naš izvor navodi da je bio uporan da Lj.Đ. potpiše kod javnog beležnika izjavu o dugovanju novca, kao i da taj isti novac vrati. Ali, Lj.Đ. se odlučio za radikalnu meru, te je počeo da preti i zastrašuje svoje klijente koje je prethodno opljačkao!

Na kraju prevarant zapretio

Izvor navodi da su on i njegov prijatelj morali da se uvere da Lj.Đ. govori istinu, jer su ostali i bez vozila i bez para te su došli do šokantnog saznanja da se njihova vozila uopšte ne nalaze na carini, kao da nisu ni na putu ka njima! Suočeni sa realnošću da su ostali bez čitavog bogatstva, zahtevali su od Lj.Đ. da se njihov novac vrati nazad, međutim, dobili su poruke zastrašivanja.

Lj.Đ. ih je prvo uveravao da nema potrebe da se išta potpisuje kod javnog beležnika, kao i da je cela situacija pod kontrolom, ali potom je uputio poruke putem kojih je pretio našem izvoru i to sa određenim ljudima i svim kontaktima i "vezama" koje on poseduje.

Ovakvo skandalozno ponašanje jednog čoveka koji poseduje "porodičan biznis" upalilo je crvenu lampicu kod našeg čitaoca, te nije bilo druge solucije već da tuži Lj.Đ., a čini se da ćemo epilog ove sramne prevare tek videti.