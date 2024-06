Otvorila dušu!

U okviru emisije ''Premijera - Vikend specijal'' Nemanja Vujičić razgovarao je s pevačicom Nadeždom Biljić, koja je objavila novu pesmu pod nazivom ''Minut do ponoći''. S njom su bili i njen muž, Toma Panić, koji je zadužen za njenu karijeru, kao i njihov sin Longo.

- Meni je drago da su ljudi videli neke stvari i prepoznali. Meni je drago da me ljudi poštuju. Ne volim da pričam o bakšišu. Meni Toma pomaže u svemu, o svemu vodi računa. Ja ne razmišljam ni o čemu. Toma sve organizuje,moje j e samo da dođem da otpevam. Naravno da mi znači, da nemam toliku podršku ne bih ništa upela. Svađamo se oko toga što ja nekad kasnim, ili me sve mrzi. To su svađice od dva, tri minuta i idemo dalje. Mi smo na vreme prošli sve, sve je to period odrastanja. Dok je on skontao da sam ja žena njegovog života, trebalo j vremena, ali dobro pa je ukapirao. Sve je tako trebalo da bude da bi bili ivde gde smo danas - otkrila je Nadežda i dodala:

- Ja sam veliki trošadžija, uvek nađem gde ću da trošim. Skoro smo bili na Kipru, pogodila sam mladoženju pesmom ''Veseli se srpski rode'' i ''Ne dam ovo malo duše'' i na tim pesmama uvek zaradim. Hvala Bogu, dobro prolazim s bakšišom - kaže pevačica, a njen muž je dodao:

- Mi smo naši, živimo našim životom, gledamo da izguramo Nadeždu na najbolji mogući način. Ja se baziram na Nadeždi, a drugi menadžeri pričaju: ''Nemojte da uzmete Nadeždu''... - kaže Toma, a onda je Nadežda progovorila o njihovoj borbi koja se odnosi na njihovog prevremeno rođenog sina Longa.

- Život te stavi u takvu situaciju da moraš da se boriš. Moraš da prihvatiš da je to tako. . Malo smo ga razmazili mi. Kako je Bog rekao, tako će i da bude. Nije sramota imati zdravstveni problem, treba da pokažemo da nismo sami. Mi smo kao javne ličnosti uticajni toliko da možemo da damo podršku - poručila je Nadežda.

