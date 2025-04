Obavile ozbiljan razgovor! Dragana se požalila Matoroj na Anđeline reči, ona joj poručila SAMO JEDNO (VIDEO)

Nije je štedela!

Dragana Stojančević i Jovana Tomić Matora stajale su kod šanka, te su tako komentarisale današnju debatu.

- Kaže on meni kao: "mama ti je ku*va, ku*vu ću da ti je*em u sanduku", ćutim, ćutim, ali nisam dobra - rekla je Ivania.

- Ma svako ko me vređa, neću da ćutim, ne može da me uvredi, povredi to, normalno...Kaže Anđela Gastozu: "Da si ti tako plakao, ja bih otišla kod tebe", ja kažem da sam si došla, ali da sam ti rekla da se skloniš - rekla je Dragana.

- To ti je isto kao danas sa Munjom, ne treba da se pravdaš, ljudi napolju vide da ne želiš da pričaš sa mnom o Stefani, da si se naljutila na mene i da sam obećala tati, vide da danas ćutim, ono što mi je danas rekla je gore nego što mi je rekla u ponedeljak. Ne smeš zbog takvih stvari da se potresaš - rekla je Matora.

- Ma koji Mića, ne voli on mene - rekla je Dragana.

- Ne, nije istina, Mića te voli, ali neće da se meša u ovo...Danas sam se jedva suzdržala, ne znam kako ću da izdržim kada mi kaže ovako nešto sledeći put - rekla je Matora.

Autor: Nikola Žugić