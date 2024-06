ŠOK PREPISKE ISPLIVALE NA VIDELO!

Tokom prošle nedelje bivši zadrugar, fudbaler i tattoo majstor Lazar Jeremić Jera je bio u Beču na fudbalskom turniru.

Jera je na taj turnir otišao na poziv svog prijatelja, gde je krenuo sa ekipom ali i Danijelom Dujkovićem Munjezom, a kako su se njih dvojica našli zajedno, Jera je otkrio za Pink.rs, a tom prilikom nam i ispričao šta je sve saznao o Munjezu i šta je sve Munjez radio u Beču.

Jera je kao dokaz svega što je rekao poslao u prepsike njega i Munjeza ali i devojke sa kojom je Munjez prevario Stefani Grujić.

- On je mene molio da ga ubacim da igra sa mnom taj turnir, i ja sam hteo da mu učinim. Međutim dečko je toliko ispao bezobrazan i neprofesionalan.Tamo ništa nije plaćao jer sam mu ja rekao nam je sve plaćeno ali da ponese pare za sebe. - započeo je Jera pa dodao:

- On se hvalio koliko je bitan i kako je zvezda, a pokazao se kao najveći klošar. Prvo moram da vam kažem, kao što svi znaju, to veče je bio na lajvu pa je jurio neke devojke, u jednom momentu je pokušavao da pozajmi pare i od nas i od jednog od glavnih na turniru, ali mi to nismo hteli da mu damo. On je otišao u klub to veče i muvao se sa nekom devojkom, a šta je sve bilo, vidite u prepiskama. - govorio je Jera pa je dodao:

- U klubu je od jednog momka kojeg je video drugi put tražio 500evra i rekao da će mu taj moj drugar koji je glavni na turiru vratiti, to nema veze sa vezom, a taj dečko mu je dao novac - dodao je Jeremić.

Jeremić nam je potom i otkrio da su Munjeza čekali na dan kada su trebali da krenu za Srbiju, jer je prespavao kod neke devojke sa kojom je bio.

- Čekali smo ga dva sata, pa on je rekao takstisti pogrešnu adresu, da bi pobegao i da mu ne plati, što se i desilo. Trčao je do hotela, on je bežao. Zavrnuo je taksitu, zavrnuo je tog lika, još je i slagao da mu je uplatio novac preko telefona i poslao neku sliku koja nema veze sa vezom. U međuvremenu sam saznao da je prevario i neku devojku za skoro 3000evra jer joj je rekao da će da joj sredi neki fakultet da završi - govorio je Jera pa je potom otkrio da je Munjez prevario Stefani:

- To veče kada je izašao on je bio u klubu sa nekom devojkom, snimao je to za stori. na kraju su nam rekli da su se oni ljubili i da je prevario Stefani. Govorio je tim devojkama da je Stefani samo rijaliti, da ga boli ku*ac za nju i ko zna šta je sve radio - dodao je Jera.

U prepsikama koje smo dobili, vidimo da Munjez priznaje da se ljubio sa devojkom kod koje je po svemu sudeći i prespavao, Munjez u tim prepiskama govori kako mu je Stefani samo rijaliti priča i da ga ona uopšte na zanima.

