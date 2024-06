JANA PROGOVORILA O SKANDALU SA NUĆIJEM, PA POKUŠALA DA SE ''OPERE'': Nisam tako mislila, to je bilo zezanje na račun...!

Jana je sada za medije ispričala da ne veruje da se Nući naljutio zbog onoga što je rekla za njega.

Pevačica Jana Todorović sinoć se pojavila na promociji novog albuma svoje koleginice Tanje Savić.

Tanja je u toku večeri za medije izjavila da je razočarana zbog pregleda na Jutjubu, jer je očekivala da će njene pesme imati veći odziv. Sada je Jana poručila svojoj mlađoj koleginici da ne treba da se nervira zbog pregleda, jer je su nastupi ipak najbolji pokazatelji uspeha. - Nikada se nisam bavila pregledima na mrežama i nije me zanimalo da li su to milionske cifre. Nama su žive svirke i živi nastupi najbolji pregledi, to je na nekim način najbitnije - rekla je Jana.

Jana se našalila i ispričala da mnogo voli letnje turneje jer samo radi i nema vremema da troši novac.

- Meni je fenomenalno kada sam na letnjoj turneji jer nemam vremena da trošim novac koji zaradim. Imam vremena samo da jedem, spavam i pevam, naravno. Ja ne umem da kupujem preko telefona, meni telefon služi samo za pozive i poruke. Ne umem da poručim ništa preko tih aplikacija, to moja ćerka zna, ali nema vremena za mamu. Ja moram uglavnom da šijem odeću zbog svoje građe - izjavila je pevačica.

Pevačica je nedavno istakla da ne prati Nućijev rad jer je ta muzika ne zanima. Njena izjava je odjeknula u medijima, a pevačica je sada ispričala da nema ništa protiv mladog umetnika i da se zapravo samo pogrešno izrazila u datom momentu.

- To je više bilo zezanje na račun moje ćerke. Ja nemam ništa protiv momka, nije da se ja sada nešto perem ili izvlačim, nema potrebe za tim. Kristina mi je mnogo zamerila, čak me je i pitala zašto sam to rekla. Ja sam joj odgovorila da mi je to izletelo zbog nje, jer ne želim da joj ispunjavam želje. Želim svima sve najbolje, Nući meni može čak da bude i dete, nema potrebe da ja nekog prozivam. To je tako samo izletelo, nisam tako mislila. Ne verujem da se Nući naljutio - rekla je Jana.

