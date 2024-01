Alkaraz pred AO govorio o Đokoviću: Kada znam za to, imaću veliku motivaciju sigurno

Španac veruje da će ovo biti dobra godina za njega.

Španski teniser Karlos Alkaraz održao je konferenciju za medije pred početak Australijan opena na kom je došao kao drugi nosilac.

Alkaraz će u prvom kolu igrati protiv Rišara Gaskea, a nema sumnje da mnogi ljubitelji tenisa priželjkuju da dođe do finala i tamo igra protiv Novaka Đokovića.

- Da, to je velika motivacija za mene. Uvek želim da igram protiv najboljih, da vidim koji je moj nivo. To je dobar test. Igrati protiv njega na turniru na kom je gotovo nepobeđen... Nadam se da ćemo igrati u finalu. Ali, kada znam tu statistiku, to je velika motivacija zasigurno - rekao je Španac i nastavio:

- Uzbuđen zbog ove godine, nadam se da će biti dobra kao prošla. Moram da napredujem u stvarima koje nisam dobro radio. Ova godina će biti dobra.

Na pitanje zašto nije igrao prethodna dva turnira, Karlos je rekao:

- Kasno smo završili sezonu. Bio sam na odmoru, da odmorim um i telo takođe. Pričao sam sa timom da je potrebno četiri, pet nedelja predsezone da se spremimo. Nismo imali vremena. Nisam imao vremena da igram turnir pre AO. Došao sam direktno ovde. Mislim da sam spreman da odradim dobar posao ovde.

Otkrio je da Huan Karlos Ferero neće biti sa njim u Melburnu.

- Teško je ne biti sa njim. Putuje na gotovo sve turnire, mislim da je propustio jedan ili dva prošle godine. Biće teško bez njega.

Naravno, pitali su domaći mediji Alkaraza i da prokomentariše Aleksa De Minora koji je nedavno savladao Đokovića.

- On je veoma dobar. Ima dobar servis, pobedio je Novaka pre nekoliko nedelja, velike igrače u Junajted kupu. Mislim da stići u završnu fazu i naravno igra pred domaćim terenom.

