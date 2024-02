NOVAK OSTAJE BROJ JEDAN: Alkaraz doneo važnu odluku koja ide u korist Đokoviću!

Španac nije prijavio turnir u Akapulku pored Buenos Ajresa i Rija!

Karlos Alkaraz se prijavio za turnire u Buenos Ajresu i Rio de Žaneiru, gde je prošle godine bio uspešan i osvojio jednu titulu i igrao finale.

Ipak, nije prijavio i Akapulko, koji mu je prošle godine bio u planu, ali je tada odustao od tog turnira zbog povrede, a ta odluka i definitivno će uticati na to da Novak Đoković sigurno ostane broj 1 na ATP listi.

Alkaraz je prošle godine osvojio turnir u Buenos Ajresu i u Argentini brani 250 bodova, pa mora ponovo da osvoji titulu ukoliko ne želi da izgubi bodove.

Alkarazov najveći konkureni u Buenos Ajresu biće Nikolas Đari (18. na listi), Fransisko Serundolo (21. na listi), Kameron Nori (22. na listi), koji ga je prošle godine savladao u Brazilu u finalu.

Ipak, Alkaraz je apsolutni favorit da dođe do titule i sve sem njegove titule biće prvorazredno iznenađenje.

Slično je i u Riju, koji se igra samo nedelju dana kasnije, a tu su mu isti igrači takođe najveći konkurenti.

Pošto se oba turnira igraju na šljaci, Alkaraz ima velike šanse da dođe do titule na oba turnira. On trenutno brani 550 bodova za titulu u Argentini i finala u Brazilu. Ukoliko dođe do titule na oba turnira, zaradiće 200 bodova više.

Ali, to mu neće biti dovoljno, jer trenutno ima 600 bodova manje od Đokovića. U slučaju dve titule iz Buenos Ajresa i Rija, približiće se Novaku na 400 bodova. Onda je teoretski imao šansu da ga pretekne, da je prijavio turnir za kraj februara i početak marta, kao što je to Akapulko, gde titula donosi 500 bodova.

Teoretski je Alkaraz mogao da pretekne Novaka na kratko do Indijan Velsa, ali pošto Đoković tu ne brani bodove, a Alkaraz brani titulu tu, onda bi Novak brzo vratio tron.