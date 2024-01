ODLIČAN OTPOR KECMANOVIĆA, ALI SAMO U DVA SETA! Alkaraz surovo kaznio Mišine greške za četvrtfinale Australijan opena

Španac Karlos Alkaraz, pobedio je Miomira Kecmanovića i plasirao se u četvrtfinale Australijan opena.

Drugi teniser sveta je do pobede stigao u tri seta rezultatom 6:4, 6:4, 6:0.

Kecmanović je pružio dobar otpor sve do početka trećeg seta, kada je pao, možda i fizički, s obzirom na to da je u prva tri kola odigrao čak 14 setova.

Španac je stigao do brejka u trećem gemu prvog seta i to se ispostavilo kao dovoljno za osvajanje tog perioda igre.

Najveća borba viđena je u drugom delu kada je Kecmanović zaigrao znatno bolje.

Međutim, došlo je do pada koncentracije u sedmom gemu, što je dvadesetogodišnjak iskoristio kako bi napravio brejk.

U narednom servis gemu Kecmanović je spasio set loptu, ali je Alkaraz u narednom gemu obezbedio osvajanje drugog seta.

U trećem setu, nažalost, Srbin nije imao nikakve šanse.

Tok meča:

Treći set:

0:5 - Brejk! Kecmanović je nemoćan u trećem setu.

0:4 - Deluje da će brzo biti kraj ovog meča.

0:3 - Brejk! Posustao je Kecmanović, možda i fizički pao na startu trećeg seta. Nažalost, Španac to koristi i dolazi do ubedljive prednosti.

0:2 - Maksimalno je siguran Alkaraz i bez izgubljenog poena je potvrdio brejk.

0:1 - Brejk! Ovo već ne izgleda dobro. Španac je, za razliku od uvodna dva seta, u trećem napravio brejk na samom startu i sada je pred Miomirom izuzetno težak zadatak.

Drugi set:

4:6 - Kraj seta! Uspeo je Srbin još jednu set loptu da spasi, ovaj put na servisu rivala za kojeg je bila treća sreća. Alkaraz je iskoristio trenutke u kojima je Kecmanović odigrao lošije i tada je stigao do brejka što mu je na kraju bilo dovoljno za osvajanje drugog seta.

4:5 - Ozbiljno se namučio Kecmanović sa ubacivanjem prvog servisa i to mu je znatno otežalo posao. Spasio je set loptu i uspeo da osvoji gem, a imaće još jednu priliku da vrati brejk.

3:5 - Osvojio je Srbin ubedljivo najlepši poen od početka meča, odlično se snašao i nadmudrio je rivala, ali to je samo slaba uteha za činjenicu da je Španac došao do svog gema i da je sada na korak do osvajanja drugog seta.

3:4 - Brejk! Šteta... Iskoristio je Alkaraz malo opuštanje Kecmanovića i, nakon velike borbe na startu drugog seta, stigao je do prednosti.

3:3 - Treći uzastopni gem koji je završen u najkraćem roku, odnosno bez poena za tenisera koji vraća servis.

3:2 - Uzvraća srpski teniser, osvojio je gem sa nulom!

2:2 - Sada nije Španac ostavio prostora rivalu da bude opasan i bez izgubljenog poena je osvojio gem.

2:1 - Igralo se na razliku i u Kecmanovićevom servis gemu. Nakon "bombi" koje je slao Alkaraz na gem lopti svog rivala, Srbin je morao da pronađe dobar servis, a to mu je pošlo za rukom.

1:1 - Velika borba u prvom servis gemu Alkaraza u drugom setu. Kecmanović je definitivno pojačao tempo u poslednjih nekoliko gemova i, ukoliko uspe da zadrži nivo, čeka nas zanimljiv nastavak meča.

Take a bow, Miomir Kecmanović 🤩



Two 𝐦𝐚𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐞𝐧𝐭 shots in quick succession from the Serbian star 🔥#AusOpen pic.twitter.com/GuvILc59FF — Eurosport (@eurosport) 22. јануар 2024.

1:0 - Dobar početak drugog seta.

Prvi set:

4:6 - Kraj seta! Imao je Kecmanović 15:30, podigao je nivo igre u završnici seta, ali to nije bilo dovoljno da ozbiljnije zapreti rivalu.

Alkaraz je potpuno zasluženo stigao do prvog seta i prednosti u četvrtom kolu.

4:5 - Strašan gem Srbina! Dva sjajna forhend vinera i as udarac za kraj. Imaće Miomir još jednu šansu da vrati brejk.

3:5 - Odličan poen je odigrao Kecmanović, uspeo i da ga osvoji, ali ne i da dođe do izjednačenja i produži gem.

3:4 - Mnogo toga u prvom setu zavisi od Španca. Napravio je četiri neiznuđene greške u ovom gemu, ali uprkos tome stigao do brejk lopte. Uspeo je Srbin da sačuva svoj servis.

2:4 - Teško je Srbinu na servisu rivala. Alkaraz često izlazi na mrežu i često osvaja poene kada se odluči za to. As udarcem, svojim prvim na današnjem meču, završio je šesti gem prvog seta.

2:3 - Ovo je bilo važno. Kecmanović je odservirao prvi as udarac na meču, ali je gem dobio tek nakon što se igralo "na razliku".

1:3 - Znatno bolje je Alkaraz otvorio meč i bez puno problema potvrdio brejk.

1:2 - Brejk! Nekoliko grešaka Kecmanovića u ovom gemu omogućilo je Alkarazu da dođe do dve brejk lopte, a onda je fantastičnom defanzivom i uz veliku pomoć mreže Španac osvojio poen.

1:1 - Lako je i Alkaraz došao do prvog gema.

1:0 - Meč je počeo servisom Kecmanovića koji je izgubio prvi poen na meču, ali onda brzo dobio naredna četiri.

Uoči meča:

Teniseri su na terenu i meč će uskoro početi.

Trenutno 60. teniser sveta pokušaće da ostvari najbolji rezultat u karijeri i dođe do četvrtfinala jednog grend slem turnira. Trijumf protiv drugog tenisera sveta bio bi veliki uspeh i zbog činjenice da je Kecmanović do sada pobeđivao igrače koji su se u trenutku njihovog okršaja nalazili na šestoj poziciji ATP liste.

Popularni Miša je do četvrtog kola stigao nakon čak 14 odigranih setova. Pobedio je Josukea Vatanukija (3:1), Jan-Lenarda Štrufa (3:2) i Tomija Pola (3:2).

Sa druge strane, Alkaraz je proveo znatno manje vremena na terenu i izgubio je samo jedan set. Pobedio je Rišara Gaskea (3:0), Lorenca Sonega (3:1) i Junčen Šenga (predao posle prva dva seta).

Kecmanović će nastojati da prvi put uđe u četvrtfinale jednog Grend slema na njegovom šestom nastupu u Melburnu i 20. na Slemovima. Večerašnjim uspehom bi postao tek treći Srbin koji je ovako daleko došao u Melburnu, posle Novakovih 14 nastupa i jednog Bobe Živojinovića 1985. i pobede nad Mekenroom. Drugi put je Miša u četvrtom kolu, i ovo je time njegov omiljeni Grend slem.

Ako Miša bude verovao u sebe, uspeo da otrese tenziju velikog meča i uloga i time se oslobodio u fizičkom i mentalnom smislu da parira Alkarazu – naučivši prave lekcije iz teških pobeda nad Štrufom i Polom – onda ćemo sigurno uživati u sjajnom meču koji bi mogao da postane neizvestan ako uđe u 4. set. Alkaraz na početku sezone ne briljira, još ulazi u takimčarski ritam – a na njegovom prvom turniru ove godine nije bio na nivou viđenom na Rolan Garosu, Vimbldonu ili Ju Es Openu.

Ukrotiti njegov servis i parirati svojim preciznim početnim udarcima, svesti broj neiznuđenih grešaka na minimum, biti spreman na sve pravce kretanja i verovatno nadmudrivanje uz udarce prema svim uglovima terena (od dropova do probijajućih paralela I dijagonala) i verovati u sebe I svoje šanse do poslednjeg momenta će biti preduslovi da Miša unese nestrpljenje, nesigurnost i osećanje nekomfornosti na terenu kod Alkaraza. To svakako nije nemoguće, za to će trebati vremena – ali i to da naš as nastoji da što bolje otvori meč.

Osim što bi napravio uspeh karijere, Kecmanović bi pobedom otklonio svaku mogućnost da Karlos Alkaraz obezbedi prvo mesto na ATP listi nakon završetka Australijan opena.

