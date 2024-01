KARLOS ALKARAZ BRUTALNO NAJAVIO MEČ SA SRBINOM: Biće RAT protiv Kecmanovića!

Španski teniser Karlos Alkaraz veoma je lako stigao do osmine finala Australijan opena, pošto je za sat vremena izbacio Kineza Jungčeng Šenga, koji mu je predao nakon dva odigrana seta zbog povrede. Alkaraz je dobio oba seta sa po 6:1.

Alkaraz je bio ubedljiv, a u idućem meču i borbi za četvrtfinale ga čeka Miomir Kecmanović, srpski teniser koji je napravio iznenađenje i izbacio Tomija Pola sa turnira posle pet setova i tačno četiri sata tenisa.

Međutim, ne plaši to Alkaraza, koji je posle meča sa Kinezom pričao upravo o tom meču, gde je i sam rekao da je bilo vidno da njegov protivnik nije spreman.

- Otpočetka meča sam bio siguran da nije bio spreman, ali sam se fokusirao na sebe i na svoj plan. Da odigram dobar meč. Videlo se, jednostavno, da nije igrao na svom nivou.

Kaže Alkaraz i da bi voleo opet da igra protiv Kineza, jer kaže, vidi u njemu nešto.

- Voleo bih da odigram meč sa njim kada bude na onom pravom nivou. Udara dobru lopticu, dobar je igrač. Sada sam u dobrom zamahu, ali njemu bih preporučio da ne žuri, da se oporavi i da se vrati spreman. To je ono što bih mu preporučio.

Lošije je i Alkaraz startovao turnir u Australiji, ali čini se kao da se poboljšava.

- Osećam se dobro, čini mi se da sve bolje udaram lopticu, da se krećem. Sve je kako treba i nadam se da ću nastaviti da napredujem.

On se osvrnuo i na prethodnu godinu.

- Cilj mi je da ostanem na nivou čitave sezone. Posle Vimbldona sam izgubio nekoliko mečeva koje nisam smeo. Ovo je tenis, sve može da se desi. Ne fokusiram se na druge stvari, samo one prave. Prošle godine sam napredovao, a nadam se da ću u ovom delu da ostanem na pravom putu.

Tek se na kraju Alkaraz dotakao i svog idućeg protivnika - Miomira Kecmanovića.

- Niko ne želi da napreduje u turniru tako što vam neko preda. Znam da Kecmanović je imao dva meča po pet setova, to je dobro zbog mene. Sećam se Majamija, igrao je sjajan meč, ali i ja sam. Znam da će biti rat i moram biti spreman za to. Želeo bih da bude u tri seta, ali moram biti na najvećem nivou ako mislim da odem dalje.

Podsetimo, Kecmanović i Alkaraz su odigrali jedan meč do sada, to je bilo 2022. godine, kada su se sastali u četvrtfinalu Mastersa u Majamiju, kada je Španac slavio sa 2:1 i to posle velike drame.