Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u osminu finala Indijen Velsa.

Alkaraz je u dva seta savladao Kanađanina Feliksa Ožea Alijasima sa 6:2 6:3

Španac je do pobede došao za svega 78 minuta igre.

Creating ALL the pace 🚀@carlosalcaraz cranking an inside-out 103mph forehand 😊#TennisParadise pic.twitter.com/RViw90DTBk