ALKARAZ OBEZBEDIO FINALE PARIZA I UGROZIO NOVAKA: Španac srušio Sinera i boriće se za trofej na Rolan Garosu

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u finale Rolan Garosa.

On je posle više od četiri sata igre slavio nad Italijanom Janikom Sinerom sa 3:2 (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3).

Ovim trijumfom španski teniser je ugrozio najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića koji je povlačenjem sa ovog turnira izgubio bodove i pao na drugo mesto ATP liste, a ukoliko Alkaraz osvoji titulu Nole će narednu nedelju započeti sa treće pozicije.

Prvi set protekao je u dominaciji italijanskog tenisera koji je odmah na startu napravio dva brejka (0:4), Španac je potom uzvratio (2:4), ali u nastavku nije imao rešenja za sjajnu igru Janika Sinera.

