SVI HOĆE DA BUDU KAO NOVAK: Alkaraz izbacio Sinera, pa ISKOPIRAO Đokovićevu GESTIKULACIJU

Mladi španski teniser, Karlos Alkaraz, uspešno se plasirao u finale Rolan Garosa nakon što je pobedio Italijana Janika Sinera u dramatičnom polufinalu. U borbi za trofej, Španac će se suočiti sa iskusnim Aleksandrom Zverevom, koji je eliminisao Kaspera Ruda.

Pred veliko finale, Alkaraz se oglasio na društvenim mrežama, postavivši simbole: mozak, srce i dva jaja, što je podsetilo na gestikulaciju Novaka Đokovića prilikom osvajanja titule na Australijan openu 2023. godine.

Alkaraz je već ranije tokom turnira u Parizu pominjao Novaka.

- Ne bih rekao da sam bio rasejan, ali bilo mi je teško da se vratim u meč, koštalo me je set ili set i po. Đoković je to već rekao, da je na kraju nemoguće da budemo od prve do poslednje lopte bez lošeg trenutka, bez uspona i padova – rekao je Karlitos posle pobede protiv tenisera iz Holandije Jaspera De Jonga.

A prošao mu je Nole kroz glavu i za vreme meča sa Janikom Sinerom.

- Video sam da se Janik malo muči, obojica smo imali grčeve, morali smo da se borimo. Naučio sam lekciju iz prošlogodišnjeg meča sa Đokovićem, ostao sam smiren, pokušao malo da skratim poene znajući da će grč proći. Ovo zaista jeste bilo pomalo čudan meč. Čekao sam svoju šansu i iskoristio je, u četvrtim i petom setu igrali smo odličan tenis - poručio je Alkaraz.

Autor: