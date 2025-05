ONA ONAKVA KOMENTARIŠE MENE PRIRODNU: Anđela osula drvlje i kamenje po Aneli, Stanić dodatno osolio: NE MOŽE DA TI PRISMRDI! (VIDEO)

Opleli!

Uroš Stanić i Anđela Đuričić razgovarali su o Lepom Mići, pa su se osvrnuli i na Aneli Ahmić.

- Sad vidiš ko je i šta je on. Vezu koja je bila katastrofalna je podržavao, a sada kada si srećna, to ne podržava. Katastrofa jedna kakav je on čovek - kazao je Uroš.

- Pokazao je on sve - rekla je Anđela.

- On zbog mene nije imao nervne slomove, već zbog drugarica, koje ga sada grle. Ova Aneli koja je najgora tebe komentariše. Ne može da ti prismrdi - kazao je Uroš.

- Komentariše mene koja sam potpuno prirodna. Samo neka me takvi komentarišu, neka se blamiraju - kazala je Anđela.

Autor: S.Z.