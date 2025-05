OPLELA PO BIVŠIM PARTNERIMA: Aleksandra osula drvlje i kamenje po Milovanu i Ivanu, Dača dodatno isprozivao Marinkovića! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Danas je vreme da Odabrani nominuju. Naredni koji je iskazao svoj stav bio je Dača Virijević.

- Što se tiče moje nominacije, meni je veoma ponižavajuće Gastozovo ponašanje, jer je rekao sve ono na Mićin račun, ali je i Mića tu kriv. On je ranije životom branio Anđelu, a sada je najstrašnije vređa i traži dlaku u jajetu, kada je reč o njihovoj vezi. Međutim, nikog od njih ne želim da navedem, jer želim da nominujem Ivana. Ne može nikog da gleda, druži se sa ljudima samo iz koristi. Odvratan je čovek. Njegovo bitisanje u rijalitiju nema nikakvog smisla, presmešan je - rekao je Dača.

- Ja ću biti dosadna sa svojom nominacijom. Aneli, meni je drago da si se ti vratila u igru, a mislim da sam svojim komentarom rekla mnogo toga. Ja ću i ovog puta nominovati Munju. On me je skrnavio od samog početka rijalitija. Ja sam sebe ponizila jer sam izašla sa njim, a on je od toga mnogo laži izgovorio. Nikada nisam bila sa njim. Ljut je kivan i na Enu, jer ni sa njom nije bio. On je jedan emotivan manipulator. Klasičan tip koji svoje partnerke cedi do poslednje kapi - kazala je Teodora.

- Ja ću reći samo da kada je sukob Gastoza i Miće da je to katastrofa. Mislim da je trebalo da popusti mlađi, ne znam zbog čega je Gastoz nastavio taj sukob. Ja ne volim takvom ponašanje koje je Gastoz pokazao. Što se nominacije moje tiče, Ivan me je nedavno jako uvredio, bila sam jako loše zbog svega što mi je izgovorio. Osećala sam se veoma loše, a on nije želeo da me pusti, već je samo potpaljivao vatru. Takođe, Milovan, sve što mi je uradio, nikada neće moći da zaceli. Ostaće posledice zbog svega što mi je uradio, umešao naše porodice. Jako me boli to što se žene mahom ovde druže sa Milovanom i pored toga što je on meni radio veoma loše stvari. Jako me bole sve te stvari - kazala je Aleksandra.

Autor: S.Z.