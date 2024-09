Nije ljudski: Drugarica Matee Stanković osula drvlje i kamenje po Sofiji Janićijević i njenom flertu sa Terzom! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nakon što je Sofija Janićijević negirala da flertuje svakodnevno sa Borislavom Terzićem Terzom, koji čega dete sa Milicom Večičković, drugarica Matee Stanković prokomentarisala je u studiju voditeljki Dušici Jakovljević šta misli o tome.

- Kako komentarišeš Sofiju? - upitala je voditeljka.

- Jedna trudna žena(Milica) kod kuće sedi gleda sve to. Nije ljudski. Mislim da nije u redu. Kakvo je to druženje Sofije i Terze? To je flert, a ne druženje - kazala je drugarica Matee Stanković.

