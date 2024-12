Stala im na žulj: Milena i Branka osule drvlje i kamenje po Aneli! Šokirane njenim ponašanjem! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Milena Kačavenda i Branka Knežević osule su žestok rafal po Aneli Ahmić, te su istakle da im se gadi njeno ponašanje.

- Izrpala se sa Matejom, a onda na kraju kaže da joj se Luka dopada. Onda nakon svega kaže da sam se ja vrtela oko Pirata(Rajačića). Je l' ona žena normalna? Ova šljamura kad meni spominje muža i decu, to tek ne mogu da svarim. To što je ona pljuvala javno Asmina, to je njen problem - rekla je Milena.

- Meni je sve to van pameti. Žena ima skoro četrdeset godina, ide od muškarca do muškarca. Pa čak i da je neka klinka u pitanju, to ne bih mogla da razumem - istakla je Branka.

Autor: S.Z.