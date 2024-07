Au! Alkaraz se jedva provukao u osminu finala na Vimbldonu: Posle meča postavio ČUDNO pitanje (VIDEO)

Branilac titule na londonskom Vimbldonu španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u osminu finala tog turnira, pošto je pobedio 29. igrača sveta Amerikanca Frensisa Tijafoa posle pet setova, 5:7, 6:2, 4:6, 7:6, 6:2. Treći teniser sveta pobedio je posle tri sata i 51 minuta.



"Uvek je izazov igrati protiv Fransisa, mnogo je talentovan. Teško je igrati protiv njega i pokazao je to sve još jednom. Zaslužuje da bude u vrh. Nije mi bilo lako da pronađem svoju igru i da se adaptiram, da nađem rešenja. Uspeo sam na kraju", rekao je Alkaras.



Upitan je i šta je sebi rekao pred taj-brejk, kada je bio na ivici. "Imao sa teške trenutke u 4. setu i govorio sam sebi da treba da se borim i razmišljam o sledećem poenu. U taj-brejku sam rekao sebi da moram da napadnem. Kada je tako, obično se završi dobro, po mene tako je i sada bilo", dodao je aktuelni šampion Vimbldona. Osvrnuo se i na meč fudbalera Španije i Frnacuske. "Koji je rezultat? Idem odmah da gledam, da uključim TV i da navijam za Španiju. Nadam se da će biti uspešni", rekao je Alkaras.

“How is the score? How is the score?” 🤣



Safe to say @carlosalcaraz needs to get off quickly to watch Spain at #EURO2024 #Wimbledon @Wimbledon



pic.twitter.com/bTsogJoHL3