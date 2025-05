Ena Čolić strahuje od Gastoza?! Ne prestaje da se pere pričom o afteru s njim i Đukićem, ovo je njena istina! (VIDEO)

Đedoviću otkrila sve!

Ena Čolić nastavila je da priča sa Filipom Đedovićem o njenom odnosu sa Filipom Đukićem i Nenadom Marinkovićem Gastozom, a potom je progovorila i o afterima s njima.

- Filip i ja nismo bili u kafiću, nismo išli na večere. Mi smo se tajno viđali, on se izložio da me tetovira, a mene su samo Filipi tetovirali. Oni su pokušavali da podignu Gastoza, a on je padao. Neću da kažem koje je ovo godine bilo zbog Mateje. On je rekao Anđeli da na afterima nije upotrebljiv. To je njegovo stanje konstantno - govorila je Ena.

- Ti i Milica pominjete isto mesto i iste ljude - dodao je Đedović.

- Nije bila nijedna devojka, nije bila noć nego je bio dan. Nisu mogli Gastoza da iznesu, on je rekao da nam ne smeta, a ja nisam htela ni da se skinem nego sam u helankama spavala pored Filipa i to je cela istina. Ne znam ja za njihove druge noći. Milicu sam videla samo jednom u životu napolju u klubu i nikad više - nastavila je ona.

- Nije da ti ja ne verujem, nego meni ništa nije jasno - rekao je Marko Đedović.

- Sve što ja pričam je istina, pa ne bih ušla ovde da neko može da me drži u šaci. Što bih ja verovala da će ovo da kažu o meni? - rekla je Ena.

- Što si Milici rekla: "Nemoj da misliš da sam ja nešto priznala" - rekao je Đedović.

- Pa ne bih bila tako providna da to kažem. Gde je ta Milica da kaže koliko puta me je videla u životu? Kao da se nije pričalo o njoj, a ja dobra sa Sofijom. Baš bih rizikovala da jedina stojim uz Sofiju i da ističem da mi je jedina rijaliti drugarica toliko meseci. Ona mi je bila prva i jedina drugarica, baš bih rizikovala na svu njenu mržnju - pričala je Ena.

- Gastoz ništa nije demantovao i ostavio je prostor - dodao je Terza.

- Ti ostavljaš utisak da si uplašena, plus prihvataš da te Luka brani posle svega i pozivaš se na njega - govorio je Đedović.

- Ja sam Peji rekao da me je upoznao na drugačiji način i video je mene. Ja te stvari ne dozvoljavam, ne čupam se, ne šamaram i ne grebem se. Pogotovo da mene j*bu dva lika ili da p*šim k*rac Gastozu. Ja nisam fina riba, ali ove stvari stvarno... - govorila je Ena.

